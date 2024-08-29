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中職／龍隊也簽定8名新人 首輪指名曾聖安簽約金490萬

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
味全龍隊順利簽下8名新人球員。圖／味全龍隊提供
味全龍隊順利簽下8名新人球員。圖／味全龍隊提供

繼富邦悍將隊下午宣布年度選秀會8名新秀談妥合約後，味全龍隊傍晚也正式發表8名新人球員入團的消息，今年選秀首輪指名、出身平鎮高中青棒隊的18歲好手曾聖安，簽約金490萬元，未來升上一軍月薪9萬元。

龍隊公布8名新人相關訊息如下：

味全龍在今年中華職棒季中選秀會上一共選進8名球員，今天順利與所有新人達成共識，包含首輪指名的曾聖安、第二輪李致霖、第三輪黃贊維、第四輪薛毓達、第五輪劉曜豪、第六輪許博閎、第七輪許子謙、第八輪吳承翰皆完成簽約程序。

味全龍大家長魏應充也特別到場歡迎8位球員，並感謝家長為社會培育人才，他也期許球員精進專業外，也應有反哺之心，將發展棒球運動、回饋社會視為己任。

今年季中選秀第一指名的外野手曾聖安，畢業於平鎮高中，攻守兩端都相當出色，腳程更是具備破壞力，順利以簽約金490萬元、月薪9萬元、外帶80萬元激勵獎金的合約加盟，相信能補足龍隊外野戰力。

第二輪投手李致霖來自普門中學，以簽約金395萬元、月薪8萬元、外帶80萬元激勵獎金加入球隊；第三輪黃贊維簽約金300萬元、60萬元激勵獎金；第四輪薛毓達簽約金205萬元、45萬元激勵獎金；第五輪劉曜豪簽約金170萬元、激勵獎金60萬元；第六輪許博閎簽約金110萬元、激勵獎金50萬元；第七輪許子謙簽約金70萬元、激勵獎金40萬元；第八輪吳承翰簽約金45萬元、激勵獎金20萬元。

除了曾聖安目前在U18中華隊集訓外，其餘7位新秀將加入二軍訓練，期待年輕新秀們能成長茁壯，團隊也能在新血入隊後良性競爭，相互鼓勵成長，未來一起成為球隊不可或缺的要角。

味全龍 平鎮高中 選秀

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