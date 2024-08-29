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中職／悍將公布選秀新人身價 第3輪陳鐿中簽約金370萬受期待

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
2024年中華職棒新人球員選拔會，富邦悍將總教練陳金鋒（右二）、領隊林華韋（左二）與新秀投手陳鐿中及旅外歸國的張奕合影。 聯合報系資料照
2024年中華職棒新人球員選拔會，富邦悍將總教練陳金鋒（右二）、領隊林華韋（左二）與新秀投手陳鐿中及旅外歸國的張奕合影。 聯合報系資料照

富邦悍將隊今天正式宣布，已和年度選秀會8名新人全部談妥合約，所有球員都入團，出身南華大學的右投陳鐿中是第3輪指名球員，簽約金370萬元附帶激勵獎金75萬，升上一軍月薪9萬元。

悍將隊正式宣布，已和年度選秀會8名新人全部談妥合約。圖／富邦悍將隊提供
悍將隊正式宣布，已和年度選秀會8名新人全部談妥合約。圖／富邦悍將隊提供

悍將公布新人合約內容如下：

富邦悍將球團與2024季中選秀會8名球員全數完成簽約，除先前與選秀會後簽約加盟並成為球隊即戰力的首輪張育成、第二輪張奕以外，今再與季中選秀會的第三至八輪指名球員陳鐿中、陳品宏、盧柏華、楊閔貽、黃英奇、潘瑋祥等新秀談定簽約條件。

悍將第三輪指名選手為來自南華大學的投手陳鐿中，身材高大的他最快球速149公里，是南華大學連兩年大專棒球聯賽闖進冠軍賽的王牌投手，陳鐿中以簽約金370萬元附帶激勵獎金75萬、一軍月薪9萬的1.5年合約條件加入悍將。

悍將第四輪指名球員為來自台北市立大學的投手陳品宏，以簽約金310萬附帶激勵獎金60萬、一軍月薪9萬的1.5年合約條件加入；第五輪指名為來自台灣體大的捕手盧柏華，以簽約金240萬附帶激勵獎金50萬、一軍月薪9萬的1.5年合約條件加入。

第六輪指名來自台灣體大的內野手楊閔貽，簽約金190萬附帶激勵獎金60萬、一軍月薪9萬的1.5年合約條件加入；第七輪是畢業於平鎮高中的投手黃英奇，以簽約金100萬附帶激勵獎金70萬、一軍月薪9萬的2.5年合約條件加入，第八輪指名來自新北禾聯成棒隊的外野手潘瑋祥，以簽約金60萬附帶激勵獎金40萬、一軍月薪9萬的1.5年合約條件加入。

本年度悍將共與8名選秀會指名球員談定加盟條件，尚未入團的新秀將於近期陸續完成相關程序後加入球隊，球團期待年輕新秀們在投入球隊訓練後，早日成為悍將重要戰力、在職棒舞台發光發熱！

富邦悍將 平鎮高中 選秀

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