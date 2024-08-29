U18亞洲盃／中華隊假想敵！日媒預測甲子園冠軍左投對我先發

U18亞洲青棒錦標賽將在9月2日至8日於天母、新莊和桃園球場開打，昨天日本U18與U23進行練習賽，其中甲子園冠軍左投中崎琉生與今朝丸裕喜，被日本監督點名可能會在對戰中華隊時擔任先發投手。

京都國際勇奪今年夏季甲子園冠軍，中崎琉生在甲子園冠軍戰擔任先發，整個賽會主投31局送出35K，只失5分，他略帶側投的出手點，使打者不好掌握。來自報德學園的今朝丸裕喜，擁有188公分身高，被外界看好有日職選秀第1指名能力。

據日媒報導，昨天日本U18與U23打熱身賽，以1：7輸球，中崎琉生主投3局失1分，最快球速144公里，他受訪時說，「我用直球和變速球攻擊左打者內角，效果還不錯。我認為這會成為對抗國外打者的利器。」今朝丸裕喜則是投2局無失分，最快球速達148公里。

日本U18監督小倉全由賽後給中崎琉生高度評價，「他擔任先發投手值得期待，在亞洲賽場有望成為王牌大放異彩。」小倉全由表示中崎琉生和今朝丸裕都能擔任本屆先發投手，日媒指出，預計由這2人出戰中華和南韓隊的賽事。

本屆中華隊預賽被分在A組，分別對上南韓、巴基斯坦和泰國；日本則被分在B組，預賽對手有香港、斯里蘭卡與菲律賓。