中職／陳晨威因阿嬤離世落淚 沐妍要求跳舞遭批白目後回應了

樂天桃猿隊外野手陳晨威27日請喪假，送阿嬤最後一程。昨天歸隊立刻開轟，賽後獲選單場MVP，他提到阿嬤時不禁流淚，感動現場無數球迷。不料主持人沐妍竟詢問，「MVP之舞我們跳給阿嬤看可以嗎？」，事後遭到網友炎上，她也在社群媒體回應此事。

許多中職球員獲頒MVP時都會受邀跳舞，但不是每次狀況都合適，先前陳晨威拿MVP，沐妍請他跳當時流行的「16蹲」舞蹈，球迷砲轟她「不要害球員受傷」，事後陳晨威請球迷別責怪沐妍，事情才告一段落。

昨天陳晨威站上頒獎台感謝阿嬤，忍不住落淚，畫面感動無數球迷。不過沐妍提到MVP舞時竟笑問：「我們跳給阿嬤看，可以嗎？」陳晨威露出苦笑，搖頭婉拒。另外，現場DJ還播放音樂《Queencard》，由於歌詞有諧音「阿嬤昆卡」，因此也挨批，「這情緒還要叫人跳舞？」、「白目至極」、「每次都問這種白目問題」、「自己家DJ用播歌消費自己球員大開眼界」。

沐研社群帳號也湧入罵聲，她發文表示，「我知道我不是一個完美的人，所以我更必須接受我不可能完美，包含做事、包含說話，我沒辦法一直活在被別人檢討每句話給怎麼說的生活下，因為那很主觀。」

沐妍強調，「只要我心存善念，不傷害別人，不管怎麼被指責，只要麥克風在我手上，我依然會做那個不完美，但絕對問心無愧的人。」