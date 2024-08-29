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韓職／李珠珢將隊友「打馬賽克」挨批沒禮貌？內行揭真實情況

聯合新聞網／ 綜合報導
「啦啦隊AI」李珠珢(右)。 截圖自影片畫面
「啦啦隊AI」李珠珢(右)。 截圖自影片畫面

韓職起亞虎「啦啦隊AI」李珠珢因精緻臉蛋和「三振舞」，在台韓兩地爆紅。她目前IG追蹤人數已破90萬，近日也積極發布應援影片滿足粉絲，不過她將影片內隊友打上馬賽克，遭部分韓國網友質疑不禮貌。

有網友在PTT發文分享，李珠珢日前上傳短髮熱舞影片，把隊友通通打上馬賽克，引起韓國當地網友討論是否不禮貌。他提到有韓國網友表示，「如果偶像上傳這樣的影片應該直接爆炸。」

貼文曝光後，引發網友們熱烈討論，「日韓上傳影片超常遮臉的」、「我也是自從刷李珠珢的影片後，才發現韓國有這樣的習慣」、「邊荷律剛來也是把其他隊友馬賽克，後來才沒有」。

有熟悉韓國文化的網友提到，打馬賽克是隱私和肖像權問題，「這在韓國很普遍，未取得他人同意上傳照片影片，幾乎都會把同框的其他人碼掉，台灣的韓援很多也會這麼做。」、「明明韓國人常這麼做，最好會覺得不禮貌」。

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