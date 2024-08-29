中職／安芝儇證實「在韓國遭隊友忌妒」落淚直呼壓力大

台鋼雄鷹韓籍啦啦隊女神安芝儇來台後獲得許多關注，她近日在網路節目上談論以前在韓國應援的辛酸事，一度在鏡頭前落淚，讓觀眾們相當心疼。

安芝儇登上網路節目《Talk一杯》，首集談論與其他中職啦啦隊互動，第二集則聊到在韓國跳啦啦隊時的辛酸事。她提到20歲就成為啦啦隊隊長，但其實當隊長時沒壓力，反而是當隊員時感到很不自在。

由於安芝儇臉蛋出眾，又有頂級長腿，曾被韓國球迷封為「最強外掛」。不過安芝儇回憶，剛加入啦啦隊時可能因為自己較出眾，而受到其她啦啦隊員忌妒，她一度哽咽落淚，說不出口，「其他成員忌妒讓我很累，我以前不太知道要怎麼抒解壓力，突然好想哭喔！」

安芝儇邊擦淚邊解釋，由於她當時年紀很小，不知道怎麼調整心情，只能一直忍耐；現在她學會用購物來紓壓，也因為這樣擁有許多收藏。不過安芝儇坦言，逛街無法徹底解決壓力，「這只是暫時讓我忘記！一直掉眼淚，因為累積很多情緒。」

安芝儇目前生活不是工作就是練舞，她感覺那些情緒還是累積在心中，沒有時間好好地跟自己相處。安芝儇還提到，目前靠自己、韓籍隊友Mingo及身邊的人排解思鄉之情。