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韓職／KBO本季票房史上最夯 歸因年輕世代與女性紛加入

台灣醒報／ 台北報導
韓職在28日晚間的賽事結束後，本季總進場突破9百萬人次大關，這是史上最賣座的一年。 截圖自KBO官方粉絲團
韓職在28日晚間的賽事結束後，本季總進場突破9百萬人次大關，這是史上最賣座的一年。 截圖自KBO官方粉絲團

韓國職棒KBO迎來史上運作最成功的一年！韓職在28日晚間的賽事結束後，本季總進場突破9百萬人次大關，這是史上最賣座的一年，後續還有110場賽事，場均人數下降仍有望突破千萬。韓媒分析進場球迷發現，年輕世代與女性球迷暴增是關鍵，20多歲觀眾比例上升到38%，女性購票率超車男性，在社群媒體分享棒球賽是促使更多人加入的關鍵。

單季千萬人次不是夢

韓職KBO本季超級熱門！根據《韓國KBS新聞網》報導，韓職在28日晚間的賽事有5場，樂天、韓華在社稷球場之戰的進場人數來到滿場（22758人），另外有3戰都破萬人，當晚結算，本季總進場首度突破9百萬人次大關，成為史上最賣座的一年，場均人數也是史上新高的近1.5萬人。

韓職在本季還有110場賽事的情況下，就算場均下降到去年的1.1萬人，要達成單季千萬人次進場還是不難，僅用了8成的賽事就超車去年的總進場人次，其實光是上半季，就有破百場賽事是門票售罄的滿場盛況。最可怕的是韓華鷹，這隻過去戰績稀爛的球隊主場超賣座，60場主場賽事有41場售罄，更寫下過連續17主場滿場紀錄。

進場看棒球很潮！

分析韓職本季這麼夯的原因，據《韓國時報》報導，分析韓職進場的球迷組成，會發現韓職有別於觀眾老化的美職、日職，呈現非常健康化的進步，年輕世代湧入球場，本季20多歲的球迷比例上升到38%，更關鍵的是吸引了女性球迷進場，女性購票率高達54%、反超普遍較熱衷於競技體育賽事的男性。

韓國專家指出，年輕世代與女性球迷的擴大參與，社群媒體功不可沒，現在社群上常見到進場看球有樂趣的貼文，穿著球衣的年輕人在球場高聲歡呼，都成社群的熱門貼文。有不少年輕球迷透過進場看球後，開始主動了解棒球資訊，並認為進場看球吃炸雞喝啤酒、唱唱跳跳，可以消除白天壓力。

除此之外，賽季初的首爾系列賽（大聯盟海外賽），由韓國選手與日本選手領軍的教士、道奇之戰，也刺激了不少本土新球迷進場，感受頂級棒球球星帶來的賽事魅力。

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