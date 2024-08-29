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中職／悍將大低潮又將遭遇龍頭兄弟 恐破單月最多敗紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
富邦悍將8月已吞15敗，若要避免單月最多敗紀錄，月底主場需全力搶勝。 中央社記者鄭清元攝
富邦悍將8月已吞15敗，若要避免單月最多敗紀錄，月底主場需全力搶勝。 中央社記者鄭清元攝

昨日富邦悍將以3：5敗給樂天桃猿，8月目前已吞15敗，離由前身興農牛及其他一眾球隊保持的「單月16敗」記錄只差1敗，至9月前仍有2場賽事，且將遭遇目前下半季龍頭中信兄弟，若不幸全輸，將是中職史上首見「單月17敗」

悍將在7月底一度登上聯盟龍頭，但此後戰績卻一路南下，8月目前狂吞15敗，超越2006年兄弟象在8月的14敗，成為史上8月第2多敗球隊。聯盟紀錄是2012年興農牛，8月僅拿4勝1和16敗，勝率僅2成，而興農也是富邦悍將的前身；排第3的是2006年兄弟象的3勝14敗。

張育成在8月25日對獅隊一戰中揮棒時受傷退場。 圖／富邦悍將隊提供
張育成在8月25日對獅隊一戰中揮棒時受傷退場。 圖／富邦悍將隊提供

悍將今日休兵，8/30將回到新莊主場迎戰與下半季龍頭兄弟的3連戰，被寄予厚望的主砲張育成日前揮棒時發生不適退場，檢查後發現左手指關節挫傷，需休1週，對於球隊戰力大打折扣，兄弟也極有可能派出「洋投風火輪」踢館。如果本次系列賽前2戰輸球，悍將將會成為史上第1支單月17敗球隊，團隊必須要避免這項史無前例的不名譽紀錄。

聯盟目前紀錄是單月16敗，共發生過4次，中信兄弟就包辦2次，分別是2012年8月的興農牛、2014年5月的中信兄弟、2015年9月的統一獅隊與2018年4月的中信兄弟。

中職 富邦悍將 張育成

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