棒球／為U18、U23打氣 辜仲諒：四棒短打是小學生水準

U十八亞洲青棒錦標賽將在九月二日開打、U廿三世界盃棒球賽九月六日舉行，兩支中華隊昨天在天母棒球場對打，中華棒球協會理事長辜仲諒到場打氣，允諾盡力滿足中華隊需求，相對也希望球員以場上表現回應，特別是中心打線「別再短打」，更下達對南韓的必勝令。

辜仲諒說，「衣服前的ＣＴ不管是Chinese Taipei，或是Chinese Taiwan，我們都是代表台灣。我辜仲諒有需要當這個理事長嗎？是因為我喜歡棒球，能夠穿上這件衣服，可以為國家效勞、為國家爭光。」辜仲諒也向兩隊球員允諾，「有任何需求就說，我會盡力去滿足，像是要打擊練習機也可以，這是我能做的，你們也要有所回應，有需要我也可以直接跟總統講，我們總統很愛棒球。」

辜仲諒自二○一八年接任棒協理事長以來，中華隊在Ｕ十八以上層級的國際賽中，包含Ｕ廿三、世界十二強賽、亞運、亞錦賽（經典賽未碰頭），對南韓打出六勝五敗，然而上屆Ｕ十八亞錦賽、U廿三世界盃都落敗，讓他頗有感觸。辜仲諒點出，去年亞運中華隊面對南韓投手，難以有效攻略，守備能力雖一流，但打擊能力亟待提升；他罕見說得直白：「有看過三棒、四棒觸擊嗎？除非教練有指示，美國、日本的強棒有在短打嗎？但在台灣常看到，這是小學生水準。」

中華隊昨天練習賽展現強力球風，Ｕ十八張趙紘敲出兩分砲、Ｕ廿三王念好也轟出陽春砲，兩隊在亞錦賽、世界盃首戰對手都是南韓。

第四棒不適合短打，職棒教頭也有相同想法，樂天桃猿總教練古久保健二就認為，四棒該有的特質是要能夠將跑者送回來，因此若要第四棒短打，需要滿足不少條件，要是關鍵的比賽，或是低比分差有機會再見勝利的場合。