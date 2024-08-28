中職／陳晨威淚轟當猿隊斬悍將功臣 賽後感謝天上阿嬤
昨天請喪假暫時離隊的陳晨威，今天賽前才緊急趕回球場立刻提供貢獻，在7局下從富邦悍將隊手中擊出超前陽春砲，幫助樂天桃猿隊以5：3拿下勝利，開轟就止不住淚水的他賽後領獎時不忘感謝阿嬤，「在天上也不忘眷顧我。」
前6局打完雙方戰成2：2平手，7局下悍將換上張奕中繼，1出局後陳晨威從張奕手中敲出右外野陽春砲，超前比數，也是個人本季第9轟，不過還沒繞過一壘，陳晨威就摘下球帽摀住面容開始落淚，回到休息區接受完隊友擊掌也立刻拿起毛巾拭淚。
昨日猿隊與悍將隊之戰，陳晨威因向球隊請喪假未出賽，到今天賽前才歸隊，原因就是一直為自己加油的阿嬤在近日過世，賽後獲選單場MVP的陳晨威說：「謝謝剛離開的阿嬤，謝謝祂到了天上也沒有忘記眷顧我，讓我能夠好好在場上表現。」
悍將先發投手陳仕朋6局被敲9支安打，3局下被陳晨威敲安、4局下林立敲安各掉1分，但仍是優質先發退場，無關勝負。
猿隊先發投手黃子鵬在首局掉分後，6局上先是因一壘手失誤讓對手上壘，接著戴培峰犧牲觸擊，姚冠瑋和林哲瑄都敲安追平比數，黃子鵬再被敲安形成滿壘後退場，不過接手的王志煊守住危機，黃子鵬留下5.1局失2分（1分責失）的成績。
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