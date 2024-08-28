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中職／兄弟贏球再次逼近獅隊年度第一 德保拉：我回來了

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊先發投手德保拉。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊先發投手德保拉。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今天由宋晟睿、王威晨先後開轟，德保拉歸隊首戰也繳出6局失1分非責失的好投，以6：1擊敗味全龍隊，續居下半季第一，加上另一地台鋼雄鷹以9：2擊敗統一獅隊，兄弟距離獅隊的年度第一又來到2場勝差。

德保拉開季因遭逢父親過世，吞下4連敗，接下來取得5連勝，然而7月17日登板後，因母親過世返回多明尼加，再回到一軍就是今天在831洋將大限前登板。

雖然第1局德保拉就因為被敲2支安打加上失誤掉1分，但接下來成功壓制龍隊打線，6局被敲5支安打僅失1分，將連勝延續到6場。

德保拉表示，自己有1個月沒有比賽，但都有好好調整身體，二軍投了3局，到一軍也透過牛棚維持狀態，雖然面臨洋將取捨的競爭，「不管哪裡都有很多競爭，我就是準備好自己。」

能夠拿下勝投，今天兄弟打線幫助很大，宋晟睿1局下的陽春砲追平比數，也是個人本季首轟，4局下王威晨的陽春砲則將領先擴大到3：1，許基宏也貢獻3安打、2分打點。

德保拉對此也感謝球迷的支持，還有隊友的協助，「今年球季對我來說發生很多事情，前面沒辦法百分百投入在球場，但是我回來了。」

統一獅隊雖敲出10支安打，只比台鋼雄鷹隊少1支安打，但先發投手胡智爲崩盤，僅投1.2局退場平個人生涯次短記錄，丟掉6分有3分責失，獅隊最終以2：9輸球，4連勝遭到中斷，全年勝率上再次被兄弟逼近。

雄鷹第9棒陳飛霖表現最亮眼，開季二軍出發的他，5月下旬才首度升上一軍，今天重返一軍，就繳出4打數4安打的成績，寫下生涯新高，其中包含首支二壘打、首支三壘打，差全壘打就完全打擊，也首度獲選單場MVP。

中信兄弟隊先發投手德保拉。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊先發投手德保拉。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊宋晟睿開轟。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊宋晟睿開轟。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊王威晨開轟。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊王威晨開轟。圖／中信兄弟隊提供

台鋼雄鷹 德保拉

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