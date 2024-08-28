棒球／U23張峻瑋被U18張趙紘開轟 教頭：變化球需修正

U23世界盃棒球賽台灣隊今天與亞青台灣隊打交流賽，U23派出投手張峻瑋先發，投2.1局挨轟失掉5分，總教練郭李建夫說，球速有發揮，但還缺一點比賽感覺，變化球控制需要修正。

U23世界盃棒球賽台灣隊今天在天母棒球場與亞洲青棒錦標賽台灣隊打交流賽，U23派出火球男張峻瑋先發，張峻瑋1局上雖被敲出長打、投出保送，但沒有失分。

張峻瑋投到3局有狀況，投出保送、被柯敬賢敲安先掉1分，接著接連被敲安打後被張趙紘敲出全壘打退場，總計投2.1局被敲出5支安打，失掉5分，最快球速151公里。

U23台灣隊1局下攻下2分，3局下王念好敲出陽春砲，7局下再追回1分，但攻勢沒有延續，終場以4比6吞敗。

U23台灣隊總教練郭李建夫表示，張峻瑋今天球速有發揮，但還缺一點比賽感覺，變化球的控制不好，所以打者也會鎖定，投到3局狀況有點落差，需要再調整；張峻瑋表示，今天可能少了一點緊張的感覺，被打全壘打那球紅中偏高、是失投球。

U23台灣隊今天中心棒次3到5棒是林佳緯、王念好、何恆佑，3人都有安打表現，郭李建夫表示，中心棒次目前不會有太多變動，但有注意到林佳緯今天外野守備上有一些狀況，可能跟太久沒有打早上比賽有關係，集中度要再提升。

郭李建夫提到，2棒、9棒的人選會依照守備位置調整，今天2棒是曾昱磬，9棒是劉俊緯，明天與亞青台灣隊比賽，可能會把劉俊緯拉至2棒。

今年兩支代表隊交手，棒協理事長辜仲諒也有到場勉勵球員，辜仲諒以去年杭州亞運金牌戰為例，希望球員每天都要追求進步，喊話「絕對不能輸給韓國」，也提到台灣球員守備頂尖，但攻擊端並不突出，允諾球員有任何需求提出，都會盡力滿足，希望球員們能在場上拿出好表現。