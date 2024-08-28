中職／台鋼雄鷹6鷹雄全簽 二指投手黃子豪簽約金460萬元

台鋼雄鷹在2024中華職棒新人球員選拔會選進6名好手，當中3名投手、3名內野手，包含已經累積32場出賽的首輪吳念庭在內，6人全數完成簽約，為台鋼雄鷹再添戰力。

6月28日舉行的2024中華職棒新人球員選拔會，台鋼雄鷹第一輪指名內野手吳念庭，隔天火速完成簽約、30日舉辦加盟儀式，合約為3.5年複數約，總值包含激勵獎金在內為3,600萬元，7月1日迎來初登場，代打上陣中職生涯首打席敲出首安。

台鋼雄鷹在2024中華職棒新人球員選拔會選進6名好手全數簽約，圖左為陳重光。圖／台鋼雄鷹隊提供

雄鷹今天公布後續簽約結果，第二輪指名投手黃子豪簽約金460萬元、月薪9萬元，第三輪指名內野手宋柏翰簽約金350萬元、月薪8萬元，第四輪指名內野手曾昱磬簽約金270萬元、月薪9萬元，第五輪指名投手陳重光簽約金180萬元、月薪9萬元，第六輪指名投手方郁淮簽約金170萬元、月薪9萬元。

宋柏翰、陳重光、方郁淮已經報到、隨隊訓練，黃子豪、曾昱磬目前在U23中華隊，備戰9月在中國舉行的第五屆U23世界盃棒球賽。

2024台鋼雄鷹隊選秀會簽約結果：

輪次 姓名 位置 背號 簽約金 月薪 第一輪 吳念庭 內野手 67 無 未公布 第二輪 黃子豪 投手 85 460萬元 9萬元 第三輪 宋柏翰 內野手 64 350萬元 8萬元 第四輪 曾昱磬 內野手 44 270萬元 9萬元 第五輪 陳重光 投手 90 180萬元 9萬元 第六輪 方郁淮 P 57 170萬元 9萬元

台鋼雄鷹在2024中華職棒新人球員選拔會選進6名好手全數簽約，圖右為方郁淮。圖／台鋼雄鷹隊提供