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中職／台鋼雄鷹6鷹雄全簽 二指投手黃子豪簽約金460萬元
台鋼雄鷹在2024中華職棒新人球員選拔會選進6名好手，當中3名投手、3名內野手，包含已經累積32場出賽的首輪吳念庭在內，6人全數完成簽約，為台鋼雄鷹再添戰力。
6月28日舉行的2024中華職棒新人球員選拔會，台鋼雄鷹第一輪指名內野手吳念庭，隔天火速完成簽約、30日舉辦加盟儀式，合約為3.5年複數約，總值包含激勵獎金在內為3,600萬元，7月1日迎來初登場，代打上陣中職生涯首打席敲出首安。
雄鷹今天公布後續簽約結果，第二輪指名投手黃子豪簽約金460萬元、月薪9萬元，第三輪指名內野手宋柏翰簽約金350萬元、月薪8萬元，第四輪指名內野手曾昱磬簽約金270萬元、月薪9萬元，第五輪指名投手陳重光簽約金180萬元、月薪9萬元，第六輪指名投手方郁淮簽約金170萬元、月薪9萬元。
宋柏翰、陳重光、方郁淮已經報到、隨隊訓練，黃子豪、曾昱磬目前在U23中華隊，備戰9月在中國舉行的第五屆U23世界盃棒球賽。
2024台鋼雄鷹隊選秀會簽約結果：
輪次 姓名 位置 背號 簽約金 月薪
第一輪 吳念庭 內野手 67 無 未公布
第二輪 黃子豪 投手 85 460萬元 9萬元
第三輪 宋柏翰 內野手 64 350萬元 8萬元
第四輪 曾昱磬 內野手 44 270萬元 9萬元
第五輪 陳重光 投手 90 180萬元 9萬元
第六輪 方郁淮 P 57 170萬元 9萬元
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