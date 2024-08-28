U18亞洲盃／柯敬賢多明尼加練功常被誤認當地人 目標冠留台灣

亞洲U18青棒賽中華隊今天以6：4擊敗U23世界盃中華隊，柯敬賢在3局上的二壘安打開啟5分大局，他對於去年U18世界盃不敵日本屈居亞軍仍記憶猶新，今年他多了道奇隊球員的身分，希望能為學長報仇。

去年柯敬賢在冠軍賽2打數1安打，敲回全隊第1分，但最終以1：2飲恨，賽事總計敲出11支安打，打擊率5成50，今年再次披上中華隊戰袍，征戰9月2日在台灣開打的亞洲盃，柯敬賢說：「想要把冠軍留在台灣。」

柯敬賢今年以75萬美元（約2421萬台幣）簽約金加盟道奇隊，隨後接受球隊安排到多明尼加夏季聯盟出賽，因選球能力被安排在第1棒，柯敬賢說：「那邊1到9棒都有全壘打的能力。」

這次從多明尼加回來，不少人看到柯敬賢都說他變壯了，而他自認學習最多的還是打擊，「身體的重心、揮棒軌跡等等，教練都有幫忙調整，感覺揮棒更順暢，比較不會把球帶得太進來，爆發力更好。」

由於台灣與南非混血的身分，柯敬賢笑說，自己到多明尼加常常被當地人認錯，「他們一直跟我說西班牙語，我只能解釋自己是台灣來的，隊友相處都滿好，只要主動互動都很開放，不會有被歧視的問題。」

今年再次扛起中華隊中心打線，柯敬賢表示，雖然多了道奇球員身分，但沒有太大壓力，去年很可惜輸在最後一場，「自己還可以打，就想幫學長報仇。」