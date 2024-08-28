U18亞洲盃／猿隊首輪大物張趙紘開轟甩低潮：感覺對了

樂天桃猿首輪指名張趙紘在今天U18中華隊對抗U23中華隊練習賽開轟，甩開近期的打擊低潮，讓他賽後坦言：「很爽，終於敲安打了。」

張趙紘在11日對台鋼雄鷹隊二軍的練習賽不慎拉傷，25日才復出，今天就從U23先發投手張峻瑋手中擊出2分砲，製造5分大局逆轉，張趙紘說：「要感謝教練提醒，把握對方的直球攻擊，「感覺對了。」

張趙紘坦言，近期打擊狀況不太理想，已經很久沒敲出安打，只能透過練習賽努力調整手感，「主要是手感，現在信心有比較回來，希望正式比賽表現好一點，獲得教練肯定。」

去年U18世界盃後，張趙紘又成為U18亞洲盃中華隊國手，他表示，去年有學長在，打起來比較安心，「今年換我們當學長，要帶領學弟。」不過因為這屆球員整體比較開朗，「感覺氣氛比去年更好。」

張趙紘高中畢業就投身中職選秀，獲得樂天桃猿第一指名，昨天公布的簽約結果，張趙紘獲得簽約金510萬元、月薪8萬元，合約另外附帶100萬元激勵獎金。