快訊

中信金副董吳一揆：中信金併新光金 產生台灣金融業的「護國神山」

強調無妄之災...京華城案遭檢調約談 沈慶京發千字聲明

台北男廁賞鳥設計好害羞！他喊「鄉下地方嗎」 內行解答：滑順不濺尿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

U18亞洲盃／猿隊首輪大物張趙紘開轟甩低潮：感覺對了

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿首輪指名張趙紘在今天U18中華隊對抗U23中華隊練習賽開轟。圖／中華棒協提供
樂天桃猿首輪指名張趙紘在今天U18中華隊對抗U23中華隊練習賽開轟。圖／中華棒協提供

樂天桃猿首輪指名張趙紘在今天U18中華隊對抗U23中華隊練習賽開轟，甩開近期的打擊低潮，讓他賽後坦言：「很爽，終於敲安打了。」

張趙紘在11日對台鋼雄鷹隊二軍的練習賽不慎拉傷，25日才復出，今天就從U23先發投手張峻瑋手中擊出2分砲，製造5分大局逆轉，張趙紘說：「要感謝教練提醒，把握對方的直球攻擊，「感覺對了。」

張趙紘坦言，近期打擊狀況不太理想，已經很久沒敲出安打，只能透過練習賽努力調整手感，「主要是手感，現在信心有比較回來，希望正式比賽表現好一點，獲得教練肯定。」

去年U18世界盃後，張趙紘又成為U18亞洲盃中華隊國手，他表示，去年有學長在，打起來比較安心，「今年換我們當學長，要帶領學弟。」不過因為這屆球員整體比較開朗，「感覺氣氛比去年更好。」

張趙紘高中畢業就投身中職選秀，獲得樂天桃猿第一指名，昨天公布的簽約結果，張趙紘獲得簽約金510萬元、月薪8萬元，合約另外附帶100萬元激勵獎金。

中職選秀 中華隊 樂天桃猿

延伸閱讀

U18亞洲盃／中華隊中心打線有譜 首戰抗韓考慮投手車輪戰

棒球／中華隊內戰！U18張趙紘轟完換U23王念好轟

棒球／為U18、U23打氣 辜仲諒霸氣喊：需要什麼跟我說

中職／桃猿選秀新人簽下9人 第9指名成「空氣」

相關新聞

棒球／為U18、U23打氣 辜仲諒喊不想再看3、4棒觸擊

亞洲U18青棒賽將在9月2日開打，U23世界盃則要在9月6日舉行，兩支中華隊今天在天母棒球場舉行練習賽，中華棒協理事長辜...

U18亞洲盃／中華隊中心打線有譜 首戰抗韓考慮投手車輪戰

U18中華隊越級挑戰U23中華隊，今天在練習賽中以6：4擊退老大哥，總教練吳柏宏表示，近期接連對上中職二軍、U23中華隊...

U18亞洲盃／猿隊首輪大物張趙紘開轟甩低潮：感覺對了

樂天桃猿首輪指名張趙紘在今天U18中華隊對抗U23中華隊練習賽開轟，甩開近期的打擊低潮，讓他賽後坦言：「很爽，終於敲安打...

中職／統一獅隊8新秀全數簽約 張宥謙、全紹凱先打U18

統一獅隊今天宣布，季中選秀8位小獅王全數完成簽約加盟，首輪陳聖平合約日前已經公布，另外7人也都完成簽約，扣除在U18中華...

U18亞洲盃／柯敬賢多明尼加練功常被誤認當地人 目標冠留台灣

亞洲U18青棒賽中華隊今天以6：4擊敗U23世界盃中華隊，柯敬賢在3局上的二壘安打開啟5分大局，他對於去年U18世界盃不...

U18亞洲盃／陳世展連培訓隊友份一起拚 余謙勉勵微笑面對

「東體潛水艇」陳世展為此次亞青代表隊唯一怪投，在公布正選名單前最後一場練習賽對中信兄弟表現不理想，學長余謙勉勵他「微笑面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。