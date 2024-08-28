U18亞洲盃／中華隊中心打線有譜 首戰抗韓考慮投手車輪戰

U18中華隊越級挑戰U23中華隊，今天在練習賽中以6：4擊退老大哥，總教練吳柏宏表示，近期接連對上中職二軍、U23中華隊的高層級對抗，無論對打者、投手都有幫助。

亞洲U18青棒賽將在9月2日於台灣開打，9月8日爭奪冠軍，中華隊最後備戰階段，今、明天都將在天母棒球場與U23中華隊交手，提前適應比賽場地。

U18中華隊今天靠著3局上長打串連，柯敬賢二壘打、曾偉喆二壘打、曾冠傑三壘打以及張趙紘兩分砲，單局猛攻5分逆轉比數，全隊敲出8支安打，曾偉喆2打數2安打另有2次保送上壘。

U18中華隊越級挑戰U23中華隊，今天在練習賽中以6：4擊退老大哥。記者蘇志畬／攝影

吳柏宏指出，這陣子與中職二軍、U23中華隊交手，「對打者幫助滿多，能夠面對更有尾勁的球路。」柯敬賢、曾偉喆、曾冠傑是預計中心打線，也期待張趙紘發揮長打，「比較好的地方是，能打到有球速的投手。」

對投手來說，吳柏宏也認為，近期面對高強度賽事，對方打者很懂得纏鬥，「投手要如何有效壓制，需要去思考，日韓有很多這樣的打者。」

先發投手陽念希雖然投了4局，但被敲7支安打，丟掉3分，包含3局下被王念好敲出的陽春砲，吳柏宏指出，陽念希今天的問題點在無人在壘時有點刻意放慢球速，「我們告訴他，後面還有投手，面對每個打者都要盡力去投，要讓人輕鬆上壘。」

9月2日的開幕戰中華隊將對上南韓隊，屆時先發投手還在思考中，吳柏宏指出，陳睦衡、林鉑濬、曾偉喆、哀宥宇都是考慮人選，「車輪戰也是一種方法。」

隊長張宥謙今天在7局下登板時被強襲球砸到右腳腳踝，當下被攙扶退場，吳柏宏表示，被打到之後肌肉瞬間僵硬，需要再觀察，由於打到靠近骨頭的地方，會再安排照X光檢查。