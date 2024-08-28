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中職／統一獅隊8新秀全數簽約 張宥謙、全紹凱先打U18
統一獅隊今天宣布，季中選秀8位小獅王全數完成簽約加盟，首輪陳聖平合約日前已經公布，另外7人也都完成簽約，扣除在U18中華隊集訓中的張宥謙、全紹凱外，都已經完成報到。
今年中華職棒季中選秀，統一獅首輪選中旅外歸國內野手陳聖平，雙方簽訂2.5年複數年約，今年月薪29萬，2025年月薪31萬及2026年月薪35萬，並提供激勵獎金總額200萬，合約總值1166萬元。
而第二輪以後分別選進張宥謙、鍾允華、全紹凱、林易霆、高塩將樹、李軍及陳維祥，均完成簽約加盟，陳聖平、高塩將樹都已經在一軍出賽。
目前張宥謙及全紹凱於 18U中華隊進行集訓外，其他所有選手均已完成簽約報到，正式投入獅隊二軍訓練，期待新秀選手透過職棒訓練與賽事自我成長，爭取一軍出賽機會。
統一獅隊2024年新秀加盟簽約金及激勵獎金如下：
第一輪：陳聖平 2.5年複數年約，總值1166萬元
第二輪：張宥謙 簽約金410萬，激勵獎金100萬
第三輪：鍾允華 簽約金310萬，激勵獎金80萬
第四輪：全紹凱 簽約金240萬，激勵獎金50萬
第五輪：林易霆 簽約金210萬，激勵獎金40萬
第六輪：高塩將樹 簽約金110萬，激勵獎金40萬
第七輪：李軍 簽約金85萬，激勵獎金50萬
第八輪：陳維祥 簽約金45萬，激勵獎金30萬
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