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棒球／中華隊內戰！U18張趙紘轟完換U23王念好轟

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
U23中華隊主砲王念好。 聯合報系資料照
U23中華隊主砲王念好。 聯合報系資料照

亞洲U18青棒賽將在9月2日開打，U23世界盃則在9月6日舉行，兩支中華隊今天在天母棒球場的練習賽上演煙火秀，U18張趙紘敲出2分砲，U23王念好也轟出陽春砲，最終由U18中華隊以6：4擊敗U23中華隊。

U23中華隊在1局下趁著陽念希不穩，邱鑫、林佳緯都敲安打，接著何恆佑適時安打，一棒先拿下2分。

不過3局上U18中華隊開始展現強打能力，1出局、一壘有人時，柯敬賢先敲出二壘打追回1分，接著曾偉喆的二壘打一棒敲回2分打點，曾冠傑未執行短打導致曾偉喆被夾殺出局後，又敲出三壘打，接著張趙紘炸裂敲出左外野兩分砲，打出去就知道會過牆。

不過3局下U23中華隊也還以顏色，王念好從陽念希手中敲出左外野陽春砲，追近到3：5落後；而陽念希則是在投完4局退場，被敲7支安打，丟掉3分。

U18在5局上追加1分，而U23則是在7局下反攻也得到1分，然而7局下登板的隊長張宥謙，卻被強襲球打到右腳，被攙扶退場，留下2出局、一三壘有人，接手的林鉑濬用三振化解危機。

中華隊 王念好

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