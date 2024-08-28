中職／「單身即地獄3」尹廈情來台 31日為樂天桃猿開球

亞洲跨國集資平台MYFEEL冠名贊助樂天桃猿主題日，聯手打造「MYFEEL阿迷趴」，今日拋出「驚喜彩蛋」，將邀請韓國「春香小姐」尹廈情擔任8月31日的開球嘉賓，共同響應迷彩盛宴。

MYFEEL阿迷趴宣布，《單身即地獄3》的尹廈情（윤하정，又名尹夏貞）將於8月31日來台擔任開球嘉賓。尹廈情在2021年獲選為韓國「春香小姐」第四名，更在Netflix和JTBC合作的韓國綜藝節目《單身即地獄3》中，以壓低下巴放電的招牌表情和氣質，擄獲大量關注。

MYFEEL執行長郭承錠表示，「作為與樂天集團有著共同日商背景的跨國集資平台，我們非常榮幸成為這次阿迷趴的贊助夥伴。期待此次合作能為球迷帶來一場精彩的體育賽事，也希望未來能有更多跨產業的合作機會。」

營運長楊婷雯指出，「我們相信體育不只是競技，也是凝聚社群、促進共享價值的重要媒介。這次合作不單是商業上的交流，更是文化和價值的共鳴，希望透過這次活動，將我們的精神和價值觀傳遞給更廣大的社會群體。」

MYFEEL隸屬於日本娛樂經紀上市公司DLE集團，旗下擁有國際知名動漫IP、藝人等娛樂資源，此次連結日本母公司對娛樂事業的耕耘，進一步串連韓國「春香小姐」尹廈情響應阿迷趴，實現了推動美好生活體驗的承諾。

8月31日和9月1日MYFEEL將準備多項精彩活動，包括MYFEEL品牌色的「藍色霜淇淋」，以及每日前1000名入場球迷，可領取MYFEEL阿迷趴主題日螢光棒。

此外，全球首個跨國行動電源共享服務「Charge SPOT」將提供限量借電券兌換序號，並於球場借電機台釋出首波胖胖褲豬造型限量行動電源。

MYFEEL阿迷趴更將集資達標的概念搬到球場，透過賽事表現累積解鎖豐富獎品，包括樂天女孩簽名拍立得、球員簽名棒球和球衣，邀請球迷進場為球員加油。