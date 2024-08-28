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棒球／為U18、U23打氣 辜仲諒霸氣喊：需要什麼跟我說

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
亞洲U18青棒賽將在9月2日開打，U23世界盃則要在9月6日舉行，兩支中華隊今天在天母棒球場舉行練習賽，中華棒協理事長辜仲諒到場為兩隊打氣。記者蘇志畬／攝影
亞洲U18青棒賽將在9月2日開打，U23世界盃則要在9月6日舉行，兩支中華隊今天在天母棒球場舉行練習賽，中華棒協理事長辜仲諒到場為兩隊打氣。記者蘇志畬／攝影

亞洲U18青棒賽將在9月2日開打，U23世界盃則要在9月6日舉行，兩支中華隊今天在天母棒球場舉行練習賽，中華棒協理事長辜仲諒到場為兩隊打氣，喊話中華隊有需求就盡力滿足，但相對也希望球員們能夠以場上表現回應。

去年杭州亞運中華隊在金牌戰敗給南韓隊，辜仲諒以此為借鏡，提醒球員們要每一天追求進步，「絕對不能輸給南韓。」自己也會每天關注球員狀況，「就像我自己的中信兄弟隊，我也是每天看檢討報告。」

辜仲諒進一步點出，去年亞運中華隊打者面對南韓擁有150公里以上球速的投手，難以有效攻略，中華隊的守備雖然是世界頂尖，但打擊只有三流，「我看不下去，有看過3棒、4棒觸擊嗎？除非教練有指示，這點我們要共同來努力。」

辜仲諒也向兩隊球員允諾，「有任何需求就說，我會盡力去滿足，像是要打擊練習機也可以，這是我能做的，你們也要有所回應，有需要我也可以直接跟總統講，我們總統很愛棒球。」

亞洲U18青棒賽將在9月2日開打，U23世界盃則要在9月6日舉行，兩支中華隊今天在天母棒球場舉行練習賽，中華棒協理事長辜仲諒到場為兩隊打氣。記者蘇志畬／攝影
亞洲U18青棒賽將在9月2日開打，U23世界盃則要在9月6日舉行，兩支中華隊今天在天母棒球場舉行練習賽，中華棒協理事長辜仲諒到場為兩隊打氣。記者蘇志畬／攝影

辜仲諒特別指出，U18在世界盃曾於2019年奪冠，U23世界盃改制後中華隊還沒有打進過冠軍賽，「要討論如何加強，至少打進冠軍賽。」

辜仲諒也表示，穿上中華隊球衣，就是代表團隊、代表家人、代表國家，要為了榮譽以及身邊的夥伴一起努力，「你覺得我辜仲諒有需要當這理事長嗎？是因為我喜歡棒球，能夠穿上這件衣服代表國家，可以為國家效勞、為國家爭光。」

杭州亞運中華隊 棒協 棒球

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