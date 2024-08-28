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中職／兄弟洋投克迪問「我的狗狗們在哪裡？」隊友：汪汪汪

聯合新聞網／ 綜合報導
吉力吉撈．鞏冠遭到驅逐出場，中信兄弟隊洋投克迪摀著耳朵回到自家陣營。 圖／截圖自CPBLTV
吉力吉撈．鞏冠遭到驅逐出場，中信兄弟隊洋投克迪摀著耳朵回到自家陣營。 圖／截圖自CPBLTV

味全龍隊吉力吉撈・鞏冠昨天在7局被中信兄弟隊洋投克迪三振後，因不滿好球判決，對主審楊崇煇怒吼遭驅逐出場。轉播畫面捕捉到，克迪將雙手放在耳邊走回休息室，引發球迷討論，克迪賽後受訪時透露當下喊聲內容。

吉力吉撈本場遭克迪完全壓制，第5局吞下三振，第7局2好球面對1顆高角度球路，他站著不動被三振。吉力吉撈氣到轉身朝楊崇煇怒吼，楊崇煇立刻把他趕出場。

克迪則將雙手放在耳旁邊回休息室，他主投8局狂飆11K無失分，獲選單場MVP。賽後站上頒獎台被問到當下說什麼，克迪表示，「我看著隊友然後說，『我的狗狗們在哪裡？』隊友們就喊，『汪！汪！汪！』」

洲際球場充滿歡笑聲，克敵最後也和球迷們互動，他喊聲，「我的狗狗們在哪裡？」球迷們也配合地發出汪汪聲，畫面相當有趣。

事實上dog用語在英文有「兄弟」之意，是兩人關係非常好的一種稱呼，克迪因此這樣向隊友喊話。

中信兄弟 味全龍

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