U18亞洲盃／陳世展連培訓隊友份一起拚 余謙勉勵微笑面對

「東體潛水艇」陳世展為此次亞青代表隊唯一怪投，在公布正選名單前最後一場練習賽對中信兄弟表現不理想，學長余謙勉勵他「微笑面對」，也希望帶著沒留在正選球員的份一起拚。

亞洲青棒錦標賽台灣代表隊從一開始36人名單、22人名單，一直到21日選出最終正選18人名單，最後投手群在左投林易霆和下勾投手陳世展間抉擇。台灣隊投手教練羅健銘表示，陳世展集訓期、練習賽整體表現比較穩定，具功能性，雖是第一次入選國家隊，但表現沉穩。

陳世展接受中央社記者訪問時透露，決定正選名單前最後一場比賽，與中職中信兄弟打練習賽表現不是很理想，回到飯店後很擔心，想著會不會因為一場比賽，培訓期的努力都功虧一簣，後來也有轉念，「不管有沒有留在正選名單，我都已經盡力了，沒有太多遺憾。」

陳世展提到，與兄弟練習賽之後，東體的學長、兄弟隊投手余謙有分享2019年U18世界盃的經驗，當年余謙首度入選代表隊，冠軍戰對美國先發一戰成名、幫助台灣奪冠。余謙鼓勵陳世展，第一次國際賽難免會緊張，但要用微笑面對、不用想太多。

陳世展國小階段有打過小馬賽事，但他表示，那時候心態沒有很成熟，現在無論心態、身體、技術都成長很多，國際賽舞台對上很強的敵人，緊張時想辦法放鬆、做好自己的動作，不要留下遺憾。

在嘉義集訓階段的室友、內野手游承勳沒有留在正選名單中，陳世展表示，兩人都會一起聊天，公布名單前一個晚上，游承勳安慰他，一直鼓勵給信心，在名單競爭壓力下，可以感覺比較放鬆。

陳世展提到，名單確定後，有鼓勵游承勳進到職棒好好加油，游承勳也鼓勵他好好加油，希望台灣可以奪冠。陳世展表示，有機會留在正選名單，感謝教練團和選訓委員的青睞，會連同培訓隊友的份一起拚。