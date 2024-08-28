快訊

中信金副董吳一揆：中信金併新光金 產生台灣金融業的「護國神山」

強調無妄之災...京華城案遭檢調約談 沈慶京發千字聲明

台北男廁賞鳥設計好害羞！他喊「鄉下地方嗎」 內行解答：滑順不濺尿

U18亞洲盃／陳世展連培訓隊友份一起拚 余謙勉勵微笑面對

中央社／ 台北28日電
「東體潛水艇」下勾投手陳世展（圖）入選亞洲青棒錦標賽台灣代表隊18人名單，他說，感謝教練團和選訓委員的青睞，會連同培訓隊友的份一起拚。中央社
「東體潛水艇」下勾投手陳世展（圖）入選亞洲青棒錦標賽台灣代表隊18人名單，他說，感謝教練團和選訓委員的青睞，會連同培訓隊友的份一起拚。中央社

「東體潛水艇」陳世展為此次亞青代表隊唯一怪投，在公布正選名單前最後一場練習賽對中信兄弟表現不理想，學長余謙勉勵他「微笑面對」，也希望帶著沒留在正選球員的份一起拚。

亞洲青棒錦標賽台灣代表隊從一開始36人名單、22人名單，一直到21日選出最終正選18人名單，最後投手群在左投林易霆和下勾投手陳世展間抉擇。台灣隊投手教練羅健銘表示，陳世展集訓期、練習賽整體表現比較穩定，具功能性，雖是第一次入選國家隊，但表現沉穩。

陳世展接受中央社記者訪問時透露，決定正選名單前最後一場比賽，與中職中信兄弟打練習賽表現不是很理想，回到飯店後很擔心，想著會不會因為一場比賽，培訓期的努力都功虧一簣，後來也有轉念，「不管有沒有留在正選名單，我都已經盡力了，沒有太多遺憾。」

陳世展提到，與兄弟練習賽之後，東體的學長、兄弟隊投手余謙有分享2019年U18世界盃的經驗，當年余謙首度入選代表隊，冠軍戰對美國先發一戰成名、幫助台灣奪冠。余謙鼓勵陳世展，第一次國際賽難免會緊張，但要用微笑面對、不用想太多。

陳世展國小階段有打過小馬賽事，但他表示，那時候心態沒有很成熟，現在無論心態、身體、技術都成長很多，國際賽舞台對上很強的敵人，緊張時想辦法放鬆、做好自己的動作，不要留下遺憾。

在嘉義集訓階段的室友、內野手游承勳沒有留在正選名單中，陳世展表示，兩人都會一起聊天，公布名單前一個晚上，游承勳安慰他，一直鼓勵給信心，在名單競爭壓力下，可以感覺比較放鬆。

陳世展提到，名單確定後，有鼓勵游承勳進到職棒好好加油，游承勳也鼓勵他好好加油，希望台灣可以奪冠。陳世展表示，有機會留在正選名單，感謝教練團和選訓委員的青睞，會連同培訓隊友的份一起拚。

中信兄弟 中職 余謙

延伸閱讀

高雄霹靂舞國際賽9/14登場 巴黎奧運金牌要來台競技

U23世界盃／陳九登遞補入選很期待 提前與中信兄弟隊友同隊

亞青／張宥謙扛台灣隊長 練習賽與獅隊交手喊話想贏

女子稱「著急趕時間」...成都搭小黃到北京 全程2300公里花4.4萬元

相關新聞

棒球／為U18、U23打氣 辜仲諒喊不想再看3、4棒觸擊

亞洲U18青棒賽將在9月2日開打，U23世界盃則要在9月6日舉行，兩支中華隊今天在天母棒球場舉行練習賽，中華棒協理事長辜...

U18亞洲盃／中華隊中心打線有譜 首戰抗韓考慮投手車輪戰

U18中華隊越級挑戰U23中華隊，今天在練習賽中以6：4擊退老大哥，總教練吳柏宏表示，近期接連對上中職二軍、U23中華隊...

U18亞洲盃／猿隊首輪大物張趙紘開轟甩低潮：感覺對了

樂天桃猿首輪指名張趙紘在今天U18中華隊對抗U23中華隊練習賽開轟，甩開近期的打擊低潮，讓他賽後坦言：「很爽，終於敲安打...

中職／統一獅隊8新秀全數簽約 張宥謙、全紹凱先打U18

統一獅隊今天宣布，季中選秀8位小獅王全數完成簽約加盟，首輪陳聖平合約日前已經公布，另外7人也都完成簽約，扣除在U18中華...

U18亞洲盃／柯敬賢多明尼加練功常被誤認當地人 目標冠留台灣

亞洲U18青棒賽中華隊今天以6：4擊敗U23世界盃中華隊，柯敬賢在3局上的二壘安打開啟5分大局，他對於去年U18世界盃不...

U18亞洲盃／陳世展連培訓隊友份一起拚 余謙勉勵微笑面對

「東體潛水艇」陳世展為此次亞青代表隊唯一怪投，在公布正選名單前最後一場練習賽對中信兄弟表現不理想，學長余謙勉勵他「微笑面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。