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中職／池恩齊吞K怒摔球棒 鋒總拍頭安慰 ：我叫他不要生氣

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
池恩齊第9局遭到三振怒摔球棒，總教練陳金鋒拍拍他的頭。圖／截圖自CPBLTV
池恩齊第9局遭到三振怒摔球棒，總教練陳金鋒拍拍他的頭。圖／截圖自CPBLTV

富邦悍將隊今天以4：2擊敗樂天桃猿隊，池恩齊貢獻雙安，卻在第9局遭到三振後怒摔球棒，總教練陳金鋒透露，「他是因為自責自己沒有做好。」當下拍拍他的頭，「我跟他說，不要生氣啦！」

池恩齊此役雙安，包括在第6局打下悍將全場第1支安打，以及第8局的安打開路，最終跑回悍將的第4分；第9局面對左投陳冠宇，池恩齊卻在揮空三振後出現怒氣，怒摔球棒，陳金鋒上前拍拍子弟兵的頭。

賽後被問到池恩齊的罕見舉動，陳金鋒說：「他是自責沒有做好，當然大家努力幫助球隊，球隊狀況不好想盡自己能力幫助球隊，在乎這是好事。」媒體進一步提到但他今天有雙安，陳金鋒表示，「永遠只追求兩支安打的話…應該去追求第三支，壘上有人怎麼去做，那個企圖心。」

至於拍拍池恩齊的頭說了什麼？鋒總說：「我叫他不要生氣，等等還要守備，做不好發洩一下就好。」

樂天桃猿 陳金鋒

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