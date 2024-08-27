快訊

涉貪數百萬助廠商喬事！國民黨立委鄭天財200萬交保、限制出境出海

中職／策略奏效！悍將抓住陳克羿6局後控球失穩 終止4連敗

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
富邦悍將隊先發投手羅戈繳出7局失2分優質內容。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊先發投手羅戈繳出7局失2分優質內容。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊打線前5局遭到樂天桃猿隊陳克羿完全封鎖，在後段戰終於開火，高國麟敲出關鍵逆轉二壘打，悍將終場以4：2贏球，終止4連敗。總教練陳金鋒賽後指出，第6局攻勢打開的關鍵，在於陳克羿第6局後的投球穩定性比較沒那麼好，「攻擊這邊做得不錯，選好的球攻擊。」

陳克羿前5局仍維持無安打比賽之姿，第6局以觸身球開局，蔡佳諺上壘後靠盜壘、暴投進占三壘，李宗賢的高飛犧牲打帶有1分打點，讓陳克羿還沒被敲安打已經先掉分，隨後池恩齊打穿左邊方向，無安打比賽破功。

陳克羿第7局續投，先保送董子恩、再被戴培峰敲出安打，換上蘇俊璋接手投球，高國麟敲出二壘打，把兩位隊友都送回家，一棒扭轉戰局，陳克羿6局失3分反倒淪為敗投。

陳金鋒指出，「前5局克羿投得不錯，控球比較準，節奏被拉著走，第6局穩定性沒有這麼好，攻擊這邊做得不錯，選好的球攻擊。」

高國麟身為今天先發打線的大哥，以身作則敲出逆轉安打，一聽「大哥」卻是先納悶「誰？」他說：「不管幾歲，排上去，大家都是最好的，都是盡全力幫助球隊贏球。」此役在第8局挨了觸身球後怒摔頭盔，他說：「那情況才差2分，滿關鍵的局面，球隊最近滿多人受傷，不希望自己也受傷，所以火有點起來。」

悍將由洋投羅戈先發，投7局被敲6安打、失2分，賞出7次三振，失分因第4局林承飛的兩分砲，一度處於0：2落後局面，幸有隊友及時逆轉，讓他最終收下本季第8勝，勝場已經寫下悍將近4季洋投新高。

悍將賽前吞下4連敗、近17戰14敗，賽前公布教練團異動，改由陳連宏接任打擊教練，已是球團史第5度季中撤換打擊教練，前4次都在異動後下一戰贏球，今天也不例外，寫下另類的換打教之役5連勝。

高國麟第7局敲出逆轉二壘打。圖／富邦悍將隊提供
高國麟第7局敲出逆轉二壘打。圖／富邦悍將隊提供

樂天桃猿 高國麟

延伸閱讀

中職／張育成預計缺賽1周多 悍將割捨杰戈關鍵在右投

中職／王苡丞「類傳球失憶」 本季首升一軍先從DH出發

中職／悍將近17戰14敗教練團異動 陳連宏接任打擊教練

中職／被獅隊外野手三振！投手謝榮豪談代打：想像我是陳金鋒

相關新聞

中職／張育成預計缺賽1周多 悍將割捨杰戈關鍵在右投

富邦悍將隊主砲張育成周日在台南棒球場揮棒後傷退，儘管骨頭、韌帶都沒有結構性損傷，但還需等待消腫，總教練陳金鋒評估可能缺賽...

中職／升格正式打教有不同責任 悍將領隊釋疑陳連宏異動考量

富邦悍將隊今天進行教練團異動，陳連宏接任打擊教練，領隊林華韋賽前說明異動，儘管外界質疑換湯不換藥，但他指出頭銜不同、責任...

中職／兄弟註冊象魔力 艾士特已被國外球隊買斷合約

中信兄弟隊今天正式宣布，與洋將艾士特達成合約買斷協議，依照聯盟規章，確定註銷艾士特本季出賽資格，進而註冊洋投象魔力。艾士...

中職／桃猿簽不下高度重視的第9指名：家長希望他完成學業

樂天桃猿隊在今年選秀選進10名選手，最終簽下9人，第9指名的輔仁大學內野手許賀捷成為「空氣」，副領隊沈鈺傑透露破局主因，...

韓職／李珠珢曬爆紅前應援影片 網：剛出道好可愛

韓職起亞虎「啦啦隊AI」李珠珢擁有精緻臉蛋，搭配洗腦「三振舞」在台韓兩地迅速爆紅。李珠珢今天在IG發布一段影片，只見她長髮變短，並跳著韓國女團LE SSERAFIM神曲《Perfect Night》，

中職／池恩齊吞K怒摔球棒 鋒總拍頭安慰 ：我叫他不要生氣

富邦悍將隊今天以4：2擊敗樂天桃猿隊，池恩齊貢獻雙安，卻在第9局遭到三振後怒摔球棒，總教練陳金鋒透露，「他是因為自責自己...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。