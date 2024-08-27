中職／策略奏效！悍將抓住陳克羿6局後控球失穩 終止4連敗

富邦悍將隊打線前5局遭到樂天桃猿隊陳克羿完全封鎖，在後段戰終於開火，高國麟敲出關鍵逆轉二壘打，悍將終場以4：2贏球，終止4連敗。總教練陳金鋒賽後指出，第6局攻勢打開的關鍵，在於陳克羿第6局後的投球穩定性比較沒那麼好，「攻擊這邊做得不錯，選好的球攻擊。」

陳克羿前5局仍維持無安打比賽之姿，第6局以觸身球開局，蔡佳諺上壘後靠盜壘、暴投進占三壘，李宗賢的高飛犧牲打帶有1分打點，讓陳克羿還沒被敲安打已經先掉分，隨後池恩齊打穿左邊方向，無安打比賽破功。

陳克羿第7局續投，先保送董子恩、再被戴培峰敲出安打，換上蘇俊璋接手投球，高國麟敲出二壘打，把兩位隊友都送回家，一棒扭轉戰局，陳克羿6局失3分反倒淪為敗投。

陳金鋒指出，「前5局克羿投得不錯，控球比較準，節奏被拉著走，第6局穩定性沒有這麼好，攻擊這邊做得不錯，選好的球攻擊。」

高國麟身為今天先發打線的大哥，以身作則敲出逆轉安打，一聽「大哥」卻是先納悶「誰？」他說：「不管幾歲，排上去，大家都是最好的，都是盡全力幫助球隊贏球。」此役在第8局挨了觸身球後怒摔頭盔，他說：「那情況才差2分，滿關鍵的局面，球隊最近滿多人受傷，不希望自己也受傷，所以火有點起來。」

悍將由洋投羅戈先發，投7局被敲6安打、失2分，賞出7次三振，失分因第4局林承飛的兩分砲，一度處於0：2落後局面，幸有隊友及時逆轉，讓他最終收下本季第8勝，勝場已經寫下悍將近4季洋投新高。