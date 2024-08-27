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U23世界盃／王順和暌違5年再披國家隊戰袍 變學長帶小老弟衝

中央社／ 新北27日電

中職味全龍隊野手王順和已向U23世界盃台灣隊報到，他上次披國家隊戰袍是2019年U18世界盃，他表示，最不一樣的是如今以外野身分征戰國際賽，而且現在變成學長要帶領學弟。

22歲的王順和在2020年自榖保家商畢業後投入中職選秀，並在當年選秀第6輪被龍隊青睞，直到本季獲得較多一軍機會，在郭天信被禁賽期間扛起中外野重任，目前出賽19場、打擊率2成67。

王順和上次參加國際賽是2019年U18世界盃，為「冠軍世代」成員之一，暌違5年再披上國家隊戰袍，他今天表示，最不一樣的是現在自己是外野手，他在高中時期都是內野手，進入職棒後才改練外野。

回想起2019年U18台灣隊奪冠，王順和指出，直到現在還是印象深刻，不過比起5年前，自己的心態已經變得不一樣，「之前我算小學弟，有學長帶頭衝，但在這邊我是（年紀）第2大的，變成我要帶領學弟。」

這次U23陣中年紀最大的是何恆佑，跟王順和是穀保同學、也是U18戰友，這次2人要負責帶領學弟。王順和指出，打短期賽事不能想太多，「不能因為一個打席打不好而影響到後面，要有自信。」

U23世界盃即將於9月6日在中國開打，台灣隊今天在三重棒球場與新北市成棒隊打練習賽，台灣隊在1局下就攻下5分，最終以6比2奪勝。

台灣隊總教練郭李建夫表示，希望之後打擊都能像第1局一樣，不管是擊球、跑壘積極度及腳程都不錯。由於中職選手王順和、劉俊緯及林佳緯昨天才報到，因此郭李建夫指出，今天有特意多下一點暗號讓他們習慣。

中職選秀 味全龍 榖保家商

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