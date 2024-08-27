中職／超快！克迪8局11K殲滅龍隊 2小時13分鐘本季最短
洲際棒球場上演一場快速省時的超級投手戰，中信兄弟隊克迪、味全龍隊徐若熙表現相互輝映，克迪力飆8局無失分、11次三振技高一籌，率領兄弟以1：0擊敗龍隊，比賽時間2小時13分鐘締造本季最短一役。
克迪先發8局共用115球，僅被敲3安打，分佈在3個半局，攻勢難以串聯，讓龍隊的分數一路掛蛋，11K寫下中職生涯個人單場新高。
面對「龍之子」徐若熙，兄弟的攻勢也有限，但把握一擊斃命的機會，岳政華第3局掃出陽春砲，成為兩隊全場唯一分數進帳，徐若熙最終投完6局僅用69球收工，被敲2安打、失1分。
吳俊偉9局上登板把關1分領先，雖被劉基鴻敲出安打，兩出局後再投出保送，上演小劇場，仍有驚無險守住勝利。
此戰6點35分開打，8點48分落幕，僅耗時2小時13分鐘，為本季比賽時間最短的一戰，原紀錄為8月3日花蓮棒球場樂天桃猿以2：0擊敗龍隊之戰，當時比賽時間2小時21分鐘。
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