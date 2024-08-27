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龜山少棒隊拜會駐紐約辦事處 台小將拚戰精神受讚揚

中央社／ 紐約27日專電

台灣代表隊在威廉波特2024世界少棒錦標賽奪下亞軍感動不少國內外球迷，代表出賽的桃園市龜山國小少棒隊返台前拜訪紐約辦事處，教練團與小將們暢談賽程中的點滴。

台灣代表隊將近2週的賽事，一路過關斬將擊敗加拿大、澳洲、古巴、日本及委內瑞拉，25日與美國佛羅里達隊於冠軍賽爭霸，終場以1比2惜獲亞軍。輸球失落在所難免，小將們26日一掃陰霾，開心拜訪駐紐約辦事處。

駐紐約辦事處長李志強致詞時回顧冠軍賽的點滴，表示台灣小將數度化解對方滿壘危機，讓美國隊在比賽中多次遭到壓制，他看得相當感動。李志強特別提到，他在賽後遇到一名美國球迷特別前來恭喜，球迷表示自己關注世界少棒賽多年，這是他頭一次看得「心臟病要發作」，可見比賽相當拉鋸。

李志強感謝台灣小將們這段時間的努力，帶給全台觀眾無限的感動，也讓前來觀賽的在美台僑們懷念起過去在台灣時，半夜緊盯轉播、為少棒加油的美好時光。他也勉勵少棒隊，升上國中後繼續精進球技，「未來能夠登上大聯盟舞台」。

龜山國小少棒隊總教練李政達表示，這次少棒隊能夠拿下國際組冠軍，有賴於選手們分工合作，在自己的守備位置上盡到本分，雖然最終結果有些可惜，但大家都盡力了；他也特別表揚本屆賽事中表現亮眼的選手邱唯喆、賴承希與胡諺鈞。

李政達說，邱唯喆在對上古巴隊的比賽中，一支滿貫全壘打成功振奮了全隊信心，也是能夠拿到國際組冠軍的重要關鍵；賴承希在與委內瑞拉的戰役中穩定的投球表現，是本屆能夠問鼎冠軍的重要功臣；胡諺鈞雖然在亞太區比賽中的表現不如預期，但進入威廉波特後一雪前恥，在打擊方面表現得可圈可點。

龜山少棒隊教練干易哲坦言，今年出賽的選手們其實在準備期間相當艱辛，不僅練習球場因重新翻修無法使用，每天都要大老遠從龜山驅車前往青埔棒球場；加上教練團要出國帶學生比賽，又犧牲了將近一個月的時間無法練習。干易哲說，能夠走到世界冠軍賽是他從來沒預料到的，展現這群台灣小將強大的團結精神。

此外，最受矚目的台灣隊代表選手們也在座談會中發表本次美國行的心得。擔任外野手的林淳儀說，能來到美國比賽是他和其他選手們最大的夢想；二壘手彭乙晏則說，來到美國和其他外國選手交流非常開心，能夠在威廉波特這麼漂亮的球場裡比賽，他十分享受。擔任先發游擊手的陳泊瑋表示，雖然最後一場比賽輸了，但他會把這份悲傷化為前進的動力，未來繼續加油。

大聯盟 威廉波特

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