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中職／桃猿簽不下高度重視的第9指名：家長希望他完成學業

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天桃猿隊在今天選秀挑選10人，最終簽下9人。本報資料照片
樂天桃猿隊在今天選秀挑選10人，最終簽下9人。本報資料照片

樂天桃猿隊在今年選秀選進10名選手，最終簽下9人，第9指名的輔仁大學內野手許賀捷成為「空氣」，副領隊沈鈺傑透露破局主因，在於家長希望他能完成大學學業，球團也提出讓他先簽約後請長假的方案，但最終還是在上周五收到通知確定不加盟。對於這樣的結果，他不諱言，若能更早通知球隊會更好，現在要再找自主培訓選手也很難。

沈鈺傑指出，透過經紀公司與他的父母溝通許久，家長表達希望孩子先完成學業，但可以先聽聽球團的規畫，球團這邊表達可以安排他參與冬季聯盟、明年春訓海外交流賽，也可讓他報到後請長假，先回到輔大完成最後一年學業，再正式加入球隊，對他相當重視。

沈鈺傑表示，雖是第9指名，但教練團對他都滿有興趣，覺得未來發展充滿想像空間，包括一、二軍總教練都對他印象很好，這點已經贏在起跑點，二軍教頭曾豪駒就認為他的打擊滿有發展性，評估可能會是明年可用之兵，希望可以簽下來，「我們也有跟他說，拿到職棒門票，就不要放棄這個機會，沒人可以把握明年會怎樣。」

猿隊有提供簽約金價碼，據經紀公司轉述，許賀捷不在意簽約金多少，但最終仍在上周五通知不加盟，沈鈺傑不諱言，「如果可以更早跟我們講，我們可以更好規畫，還可以去找自主培訓選手，對我們來說，有點浪費我們時間。」

失去一名備受期待的新秀，沈鈺傑表示，祝福他，也會持續關注他的表現，「經紀公司是說他明年會再選，我們也會再看他後續表現。」

樂天桃猿 沈鈺傑 選秀

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