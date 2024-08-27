中職／10勝洋投離隊！艾士特合約被韓職起亞虎隊買斷

中職中信兄弟今天宣布，與洋投艾士特達成合約買斷協議，確定註銷艾士特並註冊象魔力，據了解艾士特要赴韓國職棒起亞虎隊發展。目前兄弟剩5名洋投，831大限前還要取捨1人。

兄弟球團今天宣布，與洋將艾士特（Eric Stout）達成合約買斷協議，依照聯盟規章，確定註銷艾士特本季出賽資格，進而註冊洋投象魔力（ShawnMorimando）。兄弟球團指出，艾士特將轉往其他國家聯賽發展，中信兄弟球團也祝福艾士特一路順遂。

艾士特去年季中就開始效力兄弟，本季出賽20場包含19場先發、投113.2局，拿下10勝5敗，拿下109次奪三振，防禦率2.77。

艾士特離開兄弟之後，兄弟目前陣中還有象魔力、象騎士（Angel Sanchez）、猛登（Daniel Mengden）、克迪（Kirk McCarty）、德保拉（Jose De Paula）5名洋投，在31日的「洋將831大限」之前，兄弟還要再選擇註銷1名洋投。

被兄弟註冊的象魔力去年球季因左手肘肌腱撕裂傷，為根治動手術治療，並於6月開始在二軍出賽，目前在二軍出賽6場，包含3場先發、3場後援，投了17局，拿下1勝0敗，防禦率3.71。