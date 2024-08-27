快訊

雙龍爭搶新光金 金管會銀行局副局長首度親上火線七大面向釋疑

立委鄭天財遭檢調偵訊約談…傳收廠商百萬賄款 掛名「辦公室特助」幫喬事情

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／桃猿選秀新人簽下9人 第9指名成「空氣」

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天桃猿隊在今年中華職棒選秀會中一共選進10名球員，今天公布簽約結果，第九輪選進的許賀捷沒有加盟，其餘9名選手皆完成簽約。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊在今年中華職棒選秀會中一共選進10名球員，今天公布簽約結果，第九輪選進的許賀捷沒有加盟，其餘9名選手皆完成簽約。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊在今年中華職棒選秀會中一共選進10名球員，今天公布簽約結果，第9輪選進的許賀捷沒有加盟，其餘9名選手皆完成簽約，球團預計於8月30日賽前舉行加盟儀式，正式為他們披上樂天桃猿戰袍。

猿隊第1指名的張趙紘以簽約金510萬元、月薪8萬元加盟，合約另外附帶100萬元激勵獎金；第2輪何品室融簽約金410萬、月薪8萬元、激勵獎金100萬元；第3輪曾冠傑簽約金325萬元，月薪8萬元，激勵獎金80萬元；第4輪王宇翔簽約金270萬元，月薪7萬元，激勵獎金70萬元；第5輪游承勳簽約金200萬元、月薪7萬元、激勵獎金70萬元；第6輪賴威誠簽約金130萬元，月薪7萬元、激勵獎金60萬元；第8輪呂承諺簽約金50萬元、月薪7萬、激勵獎金35萬元。

先前猿隊球團已公布第7輪李家明簽約金75萬元、月薪7萬元、激勵獎金35萬元，以及第十輪盧冠宇簽約金20萬元、月薪7萬元、激勵獎金10萬元，今日宣布完成季中選秀球員簽約作業。

張趙紘、曾冠傑目前仍在U18中華隊集訓，待比賽結束後向球隊報到，至於其他球員將陸續完成入隊相關作業；30日賽前球團舉行加盟儀式，9名新秀將到全猿主場穿上樂天桃猿戰袍。

中華隊 樂天桃猿 選秀

延伸閱讀

中職／陳晨威請假1天 桃猿啟用林子偉扛中外野

蔡壁如被爆假帳「這人」交通費比藍營月薪高？蔡回應了

遊台中不過夜、沒大餐花6000 他驚喊：月薪3、4萬怎麼約會？

中職／兄弟第一隊搞定選秀談約 許庭綸簽約金540萬當黃衫軍

相關新聞

中職／升格正式打教有不同責任 悍將領隊釋疑陳連宏異動考量

富邦悍將隊今天進行教練團異動，陳連宏接任打擊教練，領隊林華韋賽前說明異動，儘管外界質疑換湯不換藥，但他指出頭銜不同、責任...

中職／張育成預計缺賽1周多 悍將割捨杰戈關鍵在右投

富邦悍將隊主砲張育成周日在台南棒球場揮棒後傷退，儘管骨頭、韌帶都沒有結構性損傷，但還需等待消腫，總教練陳金鋒評估可能缺賽...

中職／兄弟註冊象魔力 艾士特已被國外球隊買斷合約

中信兄弟隊今天正式宣布，與洋將艾士特達成合約買斷協議，依照聯盟規章，確定註銷艾士特本季出賽資格，進而註冊洋投象魔力。艾士...

中職／桃猿簽不下高度重視的第9指名：家長希望他完成學業

樂天桃猿隊在今年選秀選進10名選手，最終簽下9人，第9指名的輔仁大學內野手許賀捷成為「空氣」，副領隊沈鈺傑透露破局主因，...

韓職／李珠珢曬爆紅前應援影片 網：剛出道好可愛

韓職起亞虎「啦啦隊AI」李珠珢擁有精緻臉蛋，搭配洗腦「三振舞」在台韓兩地迅速爆紅。李珠珢今天在IG發布一段影片，只見她長髮變短，並跳著韓國女團LE SSERAFIM神曲《Perfect Night》，

中職／10勝洋投離隊！艾士特合約被韓職起亞虎隊買斷

中職中信兄弟今天宣布，與洋投艾士特達成合約買斷協議，確定註銷艾士特並註冊象魔力，據了解艾士特要赴韓國職棒起亞虎隊發展。目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。