中職／張育成預計缺賽1周多 悍將割捨杰戈關鍵在右投

富邦悍將隊主砲張育成周日在台南棒球場揮棒後傷退，儘管骨頭、韌帶都沒有結構性損傷，但還需等待消腫，總教練陳金鋒評估可能缺賽1周多，是否考慮先降下二軍？陳金鋒指出，防護員評估後是認為還可以。

對於長打已經貧瘠的悍將來說，張育成的角色又格外重要，周日一戰成為傷兵，對打線戰力更拉警報。

陳金鋒指出，張育成的狀況預計要休1周多，是有在想是否需要降二軍，但是防護員評估後是覺得等消腫後還可以，「和阿棠（王正棠）的狀況有點類似，一個可以打、一個可以守，（張育成）代打也是有可能，現在九個先發有六個受傷。」

悍將日前在洋投抉擇中留下近況堪憂的富藍戈、割捨杰戈，陳金鋒今天也解釋考量點，「少慶可以丟，就不需要一個右投的洋將，球隊比較需要左投，也剛好仕朋在那段時間不舒服，只能朝球隊需要的方向去做抉擇。」