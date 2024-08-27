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中職／王苡丞「類傳球失憶」 本季首升一軍先從DH出發

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
悍將今天確認升上王苡丞。 聯合報系資料照
悍將今天確認升上王苡丞。 聯合報系資料照

正陷入4連敗低潮、淪落墊底的富邦悍將隊，昨天進行選手異動，降下蔣智賢，今天確認升上王苡丞，總教練陳金鋒透露，他本季碰到類似投球失憶症的問題，在傳球上有恐懼，會先讓他從指定打擊的位置出發。

蔣智賢本季在一軍出賽24場、70打席，敲出15支安打全部都是一壘打，打擊率和長打率都是0.227，近期在守備上也暴露速度較慢的劣勢，昨天出現在降下二軍的異動名單中。

王苡丞本季還未在一軍出賽過，在二軍繳出打擊率0.279、上壘率0.360、長打率0.443，儘管過去三季在一軍僅守過一壘，但本季在二軍以外野為主。

陳金鋒指出，王苡丞本季先前未上一軍，是因為受傷，以及守備上在丟球碰到一些問題，「有點類似投球失憶，但沒有那麼嚴重，就是在丟球時會有點恐懼，所以才安排讓他先去外野，但一壘也是有在練。」他說王苡丞的狀況有持續好轉，找個位置給他，讓他腦袋裡的東西可以單純一點，「現在有越來越好，比較不像之前問題那麼大。」

對於王苡丞升上一軍的定位，陳金鋒明確指出，會先以指定打擊出發。

富邦悍將 蔣智賢 陳金鋒

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