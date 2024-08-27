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中職／兄弟註冊象魔力 艾士特已被國外球隊買斷合約

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊今天正式宣布，與洋將艾士特達成合約買斷協議，並改註冊象魔力。 聯合報系資料照
中信兄弟隊今天正式宣布，與洋將艾士特達成合約買斷協議，並改註冊象魔力。 聯合報系資料照

中信兄弟隊今天正式宣布，與洋將艾士特達成合約買斷協議，依照聯盟規章，確定註銷艾士特本季出賽資格，進而註冊洋投象魔力。艾士特也將轉往其他國家聯賽發展，兄弟球團也祝福艾士特一路順遂。

艾士特於2023年季中加入兄弟，在去年賽季累計12場先發出賽，68.2局的投球，繳出6勝5敗，送出79次三振，防禦率3.28以及1.06的WHIP值，成為團隊重要的先發投手之一，去年球季結束後，也獲得兄弟球團續約。

今年艾士特表現更上層樓，累計出賽20場、113.2局的投球，繳出10勝5敗，送出109次三振，防禦率2.77以及1.16的WHIP值，也獲得國外多支球隊的關注，在今天與球團溝通後，確定買斷現有合約，選擇轉往更好的機會發展。

針對艾士特的離隊，兄弟領隊劉志威表示，艾士特是一名非常有壓制能力的先發投手，在合約上也附有逃脫條款在，而這個狀況我們也提前有所準備。

劉志威說：「保持著挑戰的心態是非常不容易，球團尊重艾士特的選擇與考量，祝福艾士特未來一路順遂。」艾士特也透過球團向大家表示，「謝謝中信兄弟大家庭，以及支持我們的球迷朋友，我會持續保持競爭力，也期待未來有機會再與大家相遇！」

中信兄弟註冊投手象魔力。報系資料照
中信兄弟註冊投手象魔力。報系資料照

中信兄弟

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