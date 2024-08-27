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中職／升格正式打教有不同責任 悍將領隊釋疑陳連宏異動考量

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
富邦悍將隊今天進行教練團異動，陳連宏接任打擊教練，領隊林華韋賽前說明異動 聯合報系資料照
富邦悍將隊今天進行教練團異動，陳連宏接任打擊教練，領隊林華韋賽前說明異動 聯合報系資料照

富邦悍將隊今天進行教練團異動，陳連宏接任打擊教練，領隊林華韋賽前說明異動，儘管外界質疑換湯不換藥，但他指出頭銜不同、責任也不同；對於客座打擊教練的想法，他說持續有在注意，但合作需要緣分。

談到今天公布的教練團異動，林華韋指出，「球隊最近得分能力比較差，看怎樣可以有一些改變。」

外界納悶陳連宏本季以基地統籌教練的職稱一直隨隊一軍，也可見他協助選手調整打擊的身影，與如今真的接下打擊教練，是否真的有所差異。林華韋表示，「雖然他一直在一軍，之前職稱基地統籌，先來幫忙注意總教練一些比較整體性的事情，但他的專長是打擊，免不了會比較關心打擊 這是事實。但他認為，「有了打擊教練的名稱，責任會不一樣。」

對於球隊的打擊究竟哪裡有問題，林華韋認為這是複合性的原因，無法以單一原因解釋，「開會天天也在討論怎樣解決問題，但棒球也需要一點經驗的累積、需要時間過程。」

至於尋覓客座打擊教練的可能性，林華韋說：「好的教練一直有在注意，客座或未來怎麼走，還沒有一個很確定的方向，好教練也不是那麼好找，大家都會注意到他們，也是需要緣分。」

富邦悍將 林華韋 陳連宏

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