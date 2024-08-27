韓職／李珠珢曬爆紅前應援影片 網：剛出道好可愛

韓職起亞虎「啦啦隊AI」李珠珢擁有精緻臉蛋，搭配洗腦「三振舞」在台韓兩地迅速爆紅。李珠珢今天在IG發布一段影片，只見她長髮變短，並跳著韓國女團LE SSERAFIM神曲《Perfect Night》，神情與外貌不太一樣，原來這是她今年3月時的影片。

現年20歲的李珠珢今年加入起亞虎，4月中IG追蹤人數只有3.5萬，爆紅後僅4個多月，追蹤數就暴漲至88.9萬，其中一部YouTube短影音瀏覽量更突破8000萬，堪稱今年最受矚目的啦啦隊。

今天李珠珢在IG公開一部表演《Perfect Night》的影片，畫面中可見，李珠珢留咖啡色短髮，面帶笑容隨音樂自在起舞，與目前及腰烏黑長髮外型不太相同，有部分台灣網友誤以為她改變造型，不過這其實是她爆紅前影片，因為她有註明「2024年3月」。

貼文曝光後，網友紛紛稱讚，「清純可愛」、「短髮也很漂亮」、「剛出道沒多久的樣子，好可愛喔！而且髮長到肩線這樣很好看」。