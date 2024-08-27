中職／啦啦隊一粒為何人氣迅速暴跌？網：韓籍話題輾壓本土

台鋼雄鷹啦啦隊女神一粒因外型神似「圍棋女神」黑嘉嘉，加上完美消化葉保弟應援舞而爆紅。不過隨著球季進行，一粒關注度逐漸降低，有網友好奇發文詢問，「為何一粒這麼快就不紅？」引發熱烈討論。

近日有網友在PTT以「台鋼一粒這麼快就不紅，是因為球員不強嗎？」為題發文，內文提到一粒憑葉保弟應援舞爆紅，大巨蛋應援時還推出「粒寶特區」，但最近卻沒看見她的新聞。原PO詢問，「造成這種現象是因為葉保弟不夠強嗎？導致一粒沒辦法跳那首成名曲。」

貼文曝光後，掀起網友熱議，許多人認為主因是聲勢被同隊安芝儇壓過，「最近韓國啦啦隊話題直接輾壓本土」、「安芝儇太頂了」、「安之儇曝光度比她高太多」。

有網友直呼市場是殘酷的，並點出一粒缺少的技能，「跳舞不夠強」、「韓籍的特色都比較鮮明」、「笑容不夠陽光，看看雅英，笑容好甜」。不過也有網友認為，「還是很紅啊，比較低調內向而已」、「看起來還是蠻紅的，接的業配很多」。