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中職／悍將搶救貧打症 6年已5度季中異動打擊教練
富邦悍將隊再度淪落下半季墊底，今天公布教練團異動，打擊教練改由陳連宏上任，這已是悍將近6季第5度季中撤換打擊教練；加上客座指導，已是歷來第10人要負責搶救悍將打擊。
至今天賽前，悍將本季團隊打擊率0.256、長打率0.343都在聯盟墊底，場均攻下3.78分，上半季還有不俗的投手戰力撐場，在下半季投手數據開始下修的狀況下，戰情更顯低迷，12勝19敗、勝率0.387，排名還落在新軍台鋼雄鷹隊之後，全年戰績則還領先雄鷹5場勝差。
悍將今天公布教練團異動，原任基地統籌教練的陳連宏改任打擊教練，而這已是悍將第5次在季中撤換打擊教練；值得注意的是，前4次季中異動，都在下一場取得勝場，悍將今天將在桃園棒球場面對樂天桃猿隊。
此外，加上曾任客座打擊教練的馮喬許、克魯茲、柏安力在內，球團史8年來已累積9人曾任打擊教練，陳連宏成為第10人。
富邦悍將球團史季中打擊教練異動
2019年7月1日 陳該發→陳威志
2020年8月11日 杜西→羅根
2021年6月29日 羅根→鍾承祐
2022年5月16日 鍾承祐→陳威志
2024年8月27日 垣內哲也→陳連宏
客座打擊教練：馮喬許（2017）、克魯茲（2018）、柏安力（2018-20）
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