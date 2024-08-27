中職／悍將近17戰14敗教練團異動 陳連宏接任打擊教練

富邦悍將隊近期又陷入4連敗泥淖，近1個月的17戰吞下14敗，7月28日時一度躍居下半季龍頭寶座，如今跌落墊底，今天公布教練團異動，陳連宏轉任一軍打擊教練。

悍將隊球團表示，針對教練團打擊部門進行調整，原基地統籌教練陳連宏轉任為一軍打擊教練，原一軍打擊教練垣內哲也調整職務為一軍打擊策略教練。

悍將球團期盼在教練團異動之後，由陳連宏帶領打擊部門教練團隊，共同協助提升球隊打擊表現，為悍將打下更多勝利。

陳連宏今年以「基地統籌教練」頭銜加入悍將，助陣弟弟陳金鋒，年初領隊林華韋曾釋疑這項全新職務，他以「類三軍」形容，「基地統籌教練好像比較少聽到，二軍有25名球員可以出賽，全隊60幾個球員勢必有很多球員無法出賽，跟到球場也沒什麼時間練球，不如留在基地強化訓練，也會找機會安排與其他球隊交手，也會有教練留在基地協助指導。」但本季悍將場邊可見陳連宏皆隨一軍作戰。