中信盃移地訓練 小將效仿大谷

中國信託慈善基金會推動的「愛接棒少棒暨青少棒資助計畫」年度重頭戲「二○二四中信盃暨移地訓練」昨在屏東中國信託公益園區落幕，全台廿八支偏鄉學校棒球隊、逾四百五十名小球員在兩個月內鍛鍊球技也兼顧課業，效法「二刀流」大谷翔平自小執行的「曼陀羅思考法」，在九宮格寫下球隊目標、列舉具體執行步驟，透過每天行動逐步向夢想前進。

「愛接棒計畫」相信孩子課業學習與棒球運動同等重要，今年規畫金頭腦國語與數學課程及PILOT正向人際及生活能力訓練課程，首次結合中信慈善基金會「台灣夢兒少社區陪伴扎根計畫」社區資源，導入自然生態、音樂文化等素養課程，為選手打開全新視野；美濃國小「阿宏」第二次參加移地訓練，覺得這次除了棒球，還有更多有趣嘗試。另外小將們也首次體驗青年奧運新增項目「五人制棒球」。

中信盃全國棒球錦標賽今年也併入移地訓練，打破過去以球技作為盃賽排名的唯一依據，納入小將們參與度、態度與學習表現等面向，讓不同能力的孩子也有機會為團隊爭光。

為期兩個月的移地訓練昨畫下句點，中信慈善基金會董事長辜仲諒、中信兄弟球員岳政華與吳俊偉勉勵小球員，從棒球中學到團隊合作、不輕易放棄、爭取榮譽精神與抱持感恩態度要實踐在生活中。

辜仲諒頒發本屆中信盃獎座給少棒組冠軍南投縣新街國小、亞軍雲林縣馬光國小、季軍花蓮縣光復國小，青少棒組冠軍新竹縣關西國中、亞軍南投縣三光國中、季軍屏東縣鶴聲國中。