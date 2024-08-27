威廉波特少棒／中華隊「銀」恨

桃園市龜山國小棒球隊赴美參加世界少棒賽，打下國際組冠軍後，昨在世界大賽拚到延長八局，以一比二不敵美國組冠軍的美國隊；中華小將寫下我國在威廉波特少棒賽暌違十五年的佳績，但卻讓小球員淚灑球場。

桃園市長張善政表示，雖飲恨拿下亞軍，但小將們精采表現已讓世界看見桃園、看見台灣，他們是當之無愧的台灣之光。龜山國小校長丁伯強提到龜山少棒草創初期在籃球場水泥地練習，總教練李政達在學校大禮堂鋪帆布與塑膠布並灑滿沙子及水讓球員們練習跑壘及滑壘等艱辛過程，「這次一分飲恨，我們明年威廉波特見」。

昨天中華隊首局前兩棒邱唯喆、邱治愷獲保送並推進二、三壘後，胡諺鈞揮出三壘方向滾地球，以內野安打跑回一分，領先了五局，在正規賽最後半局的六局下，第二任投手邱唯喆出現觸身球、四壞球保送，再被美國隊敲出追平比數的安打，兩隊以一比一進入延長賽。

八局進行突破僵局，美國隊突襲短打點到一壘邊線附近，邱唯喆傳一壘暴傳，讓美國隊跑回再見分，小選手們淚灑球場，總教練李政達奔上場抱住小選手安慰，賽後發文「小選手們盡力了，雖未奪冠有些遺憾，但教練希望你們未來棒球路一帆風順、平安快樂。」

另外，Ｕ十五世界盃棒球賽昨最終決賽，中華隊在季軍戰面對尼加拉瓜逆轉奪得季軍，左投劉任右在本屆賽事先發三場、投十二點一局失兩分都非責失分，拿下大會防禦率王。