中職／張育成赴醫院檢查 骨頭、韌帶皆無結構性損傷

富邦悍將隊昨天以0：4不敵統一獅隊，還傷了陣中大將張育成，傷情備受關注，球團今天更新他的傷情回報，到醫院檢查後骨骼和韌帶並無結構性損傷，檢查結果僅局部腫脹，將持續治療消腫。

昨天張育成在4局上的打席，面對獅隊先發投手古林睿煬的投球，揮擊成界外球後左手放掉球棒，甩手釋放痛楚，防護員、總教練陳金鋒上場了解狀況後決定換人，張育成提前傷退。昨天球團表示，張育成揮棒後左手不適退場，初步判斷為左手指關節擠壓挫傷，先行退場治療。

今天悍將球團安排張育成至醫院進行進一步檢查後，回報檢查結果顯示骨骼和韌帶並無結構性損傷，僅局部腫脹，將持續治療消腫。

悍將明天將在桃園棒球場面對樂天桃猿隊，尋求終止4連敗，由洋投羅戈扛起先發任務。