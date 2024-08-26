中職／羅戈扛止敗任務 3度叩關悍將已絕跡3年的8勝洋投

富邦悍將隊又陷入4連敗低潮，明天將在桃園棒球場尋求止敗，推出洋投羅戈先發，上周6.1局失1分無關勝敗，但也是悍將唯一奪勝的比賽，第3度挑戰成為悍將過去3年絕跡的8勝洋投。

悍將前一次有洋投拿下8勝以上，已是2020年索沙的15勝，2021到23年間逐年依序使用7、6、8位洋投，單季最多勝為2021年羅力的7勝，接著是2022年范米特6勝。

羅戈為悍將本季表現最穩定的先發投手，他在7月16日拿下第7勝，但也同場因踩到球棒右腳扭傷休息近1個月，8月中旬回歸投了兩場都是6局以上的優質先發無關勝敗，還無緣推進勝場，若能拿下第8勝，將是悍將近4季洋投第一人。

悍將上周5戰打下1勝4敗，唯一勝場就是羅戈先發的場次，雖然無法在自己投球任內取得領先，但悍將靠張育成的再見三分砲擊敗台鋼雄鷹隊。羅戈明天在桃園棒球場登板，3度叩關第8勝，對手樂天桃猿隊則是推出陳克羿。

洲際棒球場由味全龍、中信兄弟隊過招，兩位身著18號球衣的投手同場對壘，龍隊推出徐若熙，兄弟則由洋投克迪先發。

2021到2023年球季各隊洋投8勝以上人次：

統一獅 6

味全龍 5

中信兄弟 3

樂天桃猿 3

富邦悍將 0