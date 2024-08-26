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棒球／安永盃邀請賽韓碩恆敲超前轟 台灣中油將與合庫爭冠

中央社／ 台北26日電
安永鮮物盃甲組成棒邀請賽分組預賽台灣中油（開南大學）與台北興富發隊26日交手，終場由台灣中油以4比1拿勝，27日將與合作金庫棒球隊爭冠。圖／球隊提供
安永鮮物盃甲組成棒邀請賽分組預賽台灣中油（開南大學）與台北興富發隊26日交手，終場由台灣中油以4比1拿勝，27日將與合作金庫棒球隊爭冠。圖／球隊提供

甲組成棒邀請賽分組預賽台灣中油今天與台北興富發隊交手，韓碩恆7局下敲出超前比數2分砲，率隊以4比1搶勝，明天將與合作金庫棒球隊爭冠。

安永鮮物盃棒球邀請賽7月底開打，總計8支球隊預賽分兩組舉行，但預賽前2天賽程打完，因為颱風凱米影響延賽，預賽最後一天賽程延至今天舉行，參賽球隊南華大學因為無法配合補賽時程，原訂今天與全越運動（安永鮮物）比賽裁定全越以9比0獲勝。

台灣中油（開南大學）棒球隊預賽前2戰分別擊敗列特博生技、台灣啤酒（國體大），今天與台北興富發成棒隊交手，兩隊前6局打完1比1僵持不下，7局下台灣中油2人出局後靠著陳佳賢內野安打、韓碩恆開轟，2分砲幫助球隊超前比數。

台灣中油8局下再靠著失誤、盜壘、李安家安打多添1分保險分；台灣中油投手黃少詮先發投4局僅被敲出1支安打，投出4次三振、4次四壞保送，失掉1分責失分，楊家凱後援投5局，被敲出3支安打，投出4次三振、1次四壞保送，無失分，奪下勝投。

台灣中油預賽3勝在A組排名第1，B組合作金庫預賽接連擊敗南華大學、全越運動，今天還有最後一戰將與台北市大交手，但賽前就確定在B組排名第1，台灣中油、合作金庫明天爭冠。

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