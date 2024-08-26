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中職／兄弟第一隊搞定選秀談約 許庭綸簽約金540萬當黃衫軍

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊成為今年第一支完成全部選秀新人簽約的球隊，探花籤選進的許庭綸，以簽約金540萬、月薪6萬正式成為黃衫軍。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊成為今年第一支完成全部選秀新人簽約的球隊，探花籤選進的許庭綸，以簽約金540萬、月薪6萬正式成為黃衫軍。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊成為今年第一支完成全部選秀新人簽約的球隊，探花籤選進的許庭綸，以簽約金540萬、月薪6萬正式成為黃衫軍。兄弟領隊劉志威表示，「簽約過程相當順利，也期待新秀們進入球隊後，在各方面持續精進，在球場上發揮最好的表現。」至於是否增添自培選手，劉志威表示，「會持續關注這些具有潛力的球員，有機會一定會邀請。」

兄弟球團今天宣布，與選秀選進的11名新秀完成簽約，共計7名投手及4名野手，近期已陸續完成體檢，並投入兄弟二軍及農場的訓練，也期待團隊在注入新血後，新秀們能夠激化良性競爭。

兄弟第一指名來自平鎮高中的許庭綸，不僅在攻守兩端皆具有實力，領袖特質更是球團有所期待的，以簽約金540萬，月薪6萬元簽下這名大物高中新血。

此外，目前正參加U23世界盃中華隊集訓的投手伍立辰、陳冠穎，以及捕手陳九登皆已完成體檢，等待U23賽事結束後，預計9月中入隊報到。第二指名的投手伍立辰，畢業於嘉義大學，被評為今年選秀大學層級最優秀的投手之一，獲得簽約金415萬，月薪8萬元。

第三輪指名的陳冠穎是來自台北市立大學的右投，以簽約金300萬、月薪7萬元正式披上黃衫。第四輪指名的內野手徐紹予，則是以簽約金260萬、月薪5萬元加盟。

第五、六輪指名投手劉亦智與鄧朝駿，分別拿到簽約金190萬與160萬元加入兄弟，第七輪與第八輪選進的陳九登及朱宏樺，則是分別以簽約金95萬與60萬元完成簽約。第九至十一輪選進的游竣宥、林展樟以及黃霆杉，則是分別以月薪5至7萬加入。

中華隊 平鎮高中 選秀

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