龜山少棒獲世界賽亞軍 憶22年前僅「帆布鋪沙」練跑壘

桃園市龜山國小在世界少棒奪下亞軍，創15年來最佳成績，今年也是龜山少棒第4度站上世界少棒殿堂。龜山國小校長丁伯強表示，龜山少棒成立於2002年，總教練李政達功不可沒，從草創階段在禮堂鋪帆布灑沙子讓球員練跑壘，如今更教育著孩子們的品格及責任感，雖然這次以1分之差飲恨而未能攻頂圓夢，但深信棒球傳奇的新頁會持續進行。

龜山國小校長丁伯強表示，上一次在世界少棒獲得亞軍是2009年，今年再獲亞軍，距離1996年奪冠已有28年之久；從草創初期的艱辛至目前已成為眾所皆知的少棒強隊，靈魂人物總教練李政達的運籌帷幄功不可沒。龜山少棒草創初期並沒有適合的練習場地，平時都在學校的籃球場水泥地練習，經常發生孩子們受傷的窘境。為了讓孩子們感受臨場感並兼顧安全，李政達在學校的大禮堂鋪設帆布與塑膠布並灑滿沙子及水，讓球員們練習跑壘及滑壘。

2009年台灣重創於八八風災，龜山少棒肩負著著國人的期待重返威廉波特世界少棒錦標賽並打進總冠軍賽，雖最後以3：6鎩羽而歸，但因此一炮而紅。丁伯強指出，當時龜山鄉公所將廢棄的垃圾掩埋場整修為棒球場，行政院體委會也大力補助學校，將籃球場改建為內野棒球場，同時學校也獲贈由廣達文教基金會捐贈的中型巴士，以作為接送球員比賽、練習之用。

丁伯強說，龜山少棒一路走來有許多隱身幕後的推手，包括校友、華歌爾前董事長陳國鎮總是慷慨解囊；前鄉長呂學記2009年奔走義賣補助赴美家屬旅費，又促成鄉公所整修垃圾場為棒球場，近2年同樣自費陪伴龜山少棒前進威廉波特圓夢。

此外，已退休的桃園縣政府科員羅華齡，力推專任運動教練法，讓龜山國小少棒隊總教練李政達等人由約聘雇人員或代理教師身分，透過甄選考試成為專任運動教練，其待遇、福利等比照公務人員，激勵了所有的教練，也成就桃園市棒球及各單項運動的蓬勃發展。

丁伯強喊話，相隔15年，龜山少棒榮獲2024 LLB 世界少棒錦標賽國際組冠軍後再戰美國組冠軍佛羅里達隊，在8局延長賽中以1分之差飲恨而未能攻頂圓夢，但他深信棒球傳奇的新頁會持續進行，「我們明年威廉波特見！」