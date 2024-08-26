U15世界盃／劉任右看齊學長林維恩 3戰0責失勇奪防禦率王

韓職起亞虎「啦啦隊AI」李珠珢因精緻臉蛋和魔性「三振舞」，在台韓人兩地引發極大關注。先前有消息傳出，她明年將降臨台灣，前體育主播羅國禎也認為她明年一定來台，並強調薪水會很可觀。 體育主播蔡明里日

2024-08-26 11:41