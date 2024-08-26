中職／籃籃曬李多慧「繁體中文手寫信」 網：字跡像小孩
韓籍啦啦隊女神李多慧去年來台造成轟動，雖只待在樂天桃猿隊一季後，就轉戰味全龍隊，不過她與昔日隊友籃籃仍維持深厚友誼，籃籃生日當天她還送上繁體中文手寫信，內容相當感人。
籃籃昨天在Threads發文曝光李多慧中文手寫信，內容寫道，「To籃籃公主：寶貝，生日快樂！能遇見你這樣的朋友，我真的很幸福。我們以後也要一直在一起永遠幸福。你是個好人，無論在哪裡都會閃耀。」
有趣的是，因為空間不夠寫字，李多慧在最後一段表示，「有很多話想說，但沒有空間了，完蛋了，愛你。」籃籃也笑稱，「原本很感動最後一句直接出戲。」
手寫信曝光後，網友們紛紛直呼，「想說誰的字跡那麼像小孩，看到是多慧那沒事了寫的很好」、「手寫好有溫度 誠意滿滿」、「會寫繁體好厲害」、「多慧怎麼那麼可愛」、「這會爆哭吧」。
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