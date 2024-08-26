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U15世界盃／中華隊6局下攻4分絕地逆轉奪季軍 劉任右奪防禦率王

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U15世界盃／中華隊6局下攻4分絕地逆轉奪季軍 劉任右奪防禦率王

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華隊在季軍戰上演大逆轉，在U15世界盃棒球賽奪得季軍。圖／中華棒協提供
中華隊在季軍戰上演大逆轉，在U15世界盃棒球賽奪得季軍。圖／中華棒協提供

中華隊今天在U15世界盃棒球賽季軍戰上演絕地大反攻，6局下攻下4分逆轉，終場以7：6擊敗尼加拉瓜隊，賽史第4度拿下季軍，左投劉任右拿下大會防禦率王。

中華隊在超級循環複賽3勝2敗、排名第3，今天與第4的尼加拉瓜進行季軍戰，兩隊在預賽過招時由中華隊提前在5局以12：0贏球，季軍戰的交手上演不同風景。

羅師騁擔任先發投手，開賽接連被敲一壘打、三壘打，1局失2分後退場，余念孝接手投球，中繼3.1局被敲6安打、失4分，中華隊一度處於2：6落後。

劉任右拿下U15世界盃棒球賽大會防禦率王。圖／中華棒協提供
劉任右拿下U15世界盃棒球賽大會防禦率王。圖／中華棒協提供

羅師騁5局下的適時安打先幫中華隊追回1分，第6局中華隊連續5支安打開局先追回3分，形成6：6平手，楊竣皓擊出滾地球出局，但護送超前分回到本壘。

這項賽事從2012年起自IBAF世界青少棒錦標賽改制為U15世界盃，中華隊在改制後最佳成績為季軍，本屆追平，已是賽史第4度拿下季軍。此外，劉任右在本屆賽事先發3場、投12.1局，丟掉2分都非責失分，防禦率維持完美的0，拿下大會防禦率王。

中華隊 青少棒錦標賽

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