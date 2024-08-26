中職／曝李珠珢超搶手一定會來台 前體育主播：薪水會很可怕

韓職起亞虎「啦啦隊AI」李珠珢因精緻臉蛋和魔性「三振舞」，在台韓人兩地引發極大關注。先前有消息傳出，她明年將降臨台灣，前體育主播羅國禎也認為她明年一定來台，並強調薪水會很可觀。

體育主播蔡明里日前在直播爆料引發轟動，稱有台灣球隊與李珠珢談好，明年就會報到，消息不是猜測，是別人向他透露。羅國禎前天在YT頻道「WeAre」開直播，聊到李珠珢時，他直言，「那時候她來大巨蛋時，我就說明年一定會來台灣！很多球隊都想簽，很多經紀人想找她。」

羅國禎進一步解釋，「現在韓國啦啦隊這麼夯，要有知名度的女孩又更少，所以這種啦啦隊一定會來，薪水應該很可怕，就是用搶的。」

羅國禎曾是緯來體育台主播，當年為圓棒球夢，一邊訓練一邊播報，2013年成功踏上中職一軍舞台。他近年創立YT頻道「WeAre」，上傳採訪影片和比賽精華，也會開直播與球迷分享專業棒球知識並分析比賽內容，深受許多棒球迷喜愛。