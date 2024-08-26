快訊

陳佩琪涉「利用兒子開人頭公司」 北市聯醫調查結果出爐

U15世界盃／中華隊6局下攻4分絕地逆轉奪季軍 劉任右奪防禦率王

蘇利文明訪陸 學者：北京將要求施壓民進黨別過度挑釁

中職／曝李珠珢超搶手一定會來台 前體育主播：薪水會很可怕

聯合新聞網／ 綜合報導
韓職起亞虎啦啦隊李珠珢。 截圖自李珠珢IG
韓職起亞虎啦啦隊李珠珢。 截圖自李珠珢IG

韓職起亞虎「啦啦隊AI」李珠珢因精緻臉蛋和魔性「三振舞」，在台韓人兩地引發極大關注。先前有消息傳出，她明年將降臨台灣，前體育主播羅國禎也認為她明年一定來台，並強調薪水會很可觀。

體育主播蔡明里日前在直播爆料引發轟動，稱有台灣球隊與李珠珢談好，明年就會報到，消息不是猜測，是別人向他透露。羅國禎前天在YT頻道「WeAre」開直播，聊到李珠珢時，他直言，「那時候她來大巨蛋時，我就說明年一定會來台灣！很多球隊都想簽，很多經紀人想找她。」

羅國禎進一步解釋，「現在韓國啦啦隊這麼夯，要有知名度的女孩又更少，所以這種啦啦隊一定會來，薪水應該很可怕，就是用搶的。」

羅國禎曾是緯來體育台主播，當年為圓棒球夢，一邊訓練一邊播報，2013年成功踏上中職一軍舞台。他近年創立YT頻道「WeAre」，上傳採訪影片和比賽精華，也會開直播與球迷分享專業棒球知識並分析比賽內容，深受許多棒球迷喜愛。

啦啦隊

相關新聞

中職／曝李珠珢超搶手一定會來台 前體育主播：薪水會很可怕

韓職起亞虎「啦啦隊AI」李珠珢因精緻臉蛋和魔性「三振舞」，在台韓人兩地引發極大關注。先前有消息傳出，她明年將降臨台灣，前體育主播羅國禎也認為她明年一定來台，並強調薪水會很可觀。 體育主播蔡明里日

U15世界盃／中華隊6局下攻4分絕地逆轉奪季軍 劉任右奪防禦率王

中華隊今天在U15世界盃棒球賽季軍戰上演絕地大反攻，6局下攻下4分逆轉，終場以7：6擊敗尼加拉瓜隊，賽史第4度拿下季軍，...

威廉波特少棒／中華隊延長賽敗陣 1：2不敵美國佛州隊惜獲亞軍

睽違15年後，桃園市龜山國小少棒隊選手將在美東時間25日下午3時，於威廉波特世界少棒錦標賽世界系列冠軍賽，出戰代表美國的...

中職／吉力吉撈當「請假王」躺著看球飛 龍隊狂掃本季最多21安

味全龍隊今天迎接經歷德州撲克事件禁賽回歸的郭天信、張政禹，此役打線開火，主砲吉力吉撈．鞏冠3安打貢獻4分打點，包括一發開...

中職／兄弟1個play搞出2失誤釀禍 威能帝7局好投奪10勝

中信兄弟隊首局的兩次失誤釀禍，多掉的1分，最終就是跨不過的落後差距，終場以2：3輸給樂天桃猿隊，猿隊洋投威能帝7局失2分...

中職／古林睿煬「超人」好投獵殺悍將 本季已投103局寫新高

統一獅隊「超人力霸王」主題日延續完美勝率，今天在古林睿煬7.2局無失分、9次三振好投帶領下，獅隊以4：0擊敗富邦悍將隊，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。