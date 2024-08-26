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威廉波特少棒／教練沒在看…官方影片曝中華小將乖巧模式秒切調皮模式

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台灣小將爭冠遺憾落敗。 法新社
台灣小將爭冠遺憾落敗。 法新社

在美國賓州威廉波特登場的LLB世界少棒賽今天畫下句點，代表台灣出征的桃園龜山國小，打到延長8局出現再見失誤，以1：2不敵美國組冠軍，以亞軍作收，仍追平近27年來最佳成績；世界少棒聯盟（Little League）官方X賽前貼出兩隊「冠軍會」影片，龜山國小小球員們展現可愛又調皮的樣貌。

中華隊此次在世界組出線，美國組則是由來自佛羅里達的代表隊奪冠，賽前官方X貼出兩隊對著架在外野牆上的攝影機打招呼影片，寫著：「冠軍相會於拉馬德球場，佛州隊vs.中華隊就在今天下午3點」。

台灣小將向球迷致意。 法國新聞社
台灣小將向球迷致意。 法國新聞社

儘管貼文馬上失焦，留言幾乎都在糾正官方是「台灣隊」，但影片中可見，美國隊從一出現在螢幕中就是一陣跳躍拍打鏡頭，龜山小將則是先跟著教練乖乖對鏡頭鞠躬，莊傑恩起身後轉頭看到教練李政達已轉過身背對自己，嘴角一彎，馬上流露調皮的一面，小選手們開始擠在鏡頭前狂揮手，讓教練看了都笑開。

威廉波特少棒賽主場地。 法新社
威廉波特少棒賽主場地。 法新社

中華隊 威廉波特

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